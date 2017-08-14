На этой неделе не стоит предвзято оценивать своего реального или потенциального партнера.

Женщины

На этой неделе не стоит предвзято оценивать своего реального или потенциального партнера. А иначе вы спровоцируете ссору и оттолкнете от себя этого человека – он будет долго обижаться на вас за ваши негативные мысли в его адрес, за выводы, которые вы сделаете относительно его персоны, и за высказывания, которые вы себе позволите.

Мужчины

На этой неделе вы можете безответно влюбиться. Не исключено, что какая-то дама не вашего круга вызовет у вас очень интенсивные эмоции и незнакомые до этого желания, но не захочет иметь с вами ничего общего или поставит совершенно невыполнимое условие. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.