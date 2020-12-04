Топурия с Деньговым, Водянова с Арно и другие яркие и красивые свадьбы 2020 года
Фото: Instagram Льва Деньгова
Кети Топурия и Лев Деньгов
Фото: Пресс-служба
Солистка группы A'Studio Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов поженились незадолго до рождения первого общего ребенка. Фотографии из загса певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Свое интересное положение Кети, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, подчеркнула эффектным обтягивающим мини-платьем с глубоким декольте и обнаженными плечами.
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Eastnews
Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже. Влюбленные отменили пышную свадьбу и просто расписались в городской мэрии. Супермодель подтвердила новость о бракосочетании — фото и видео с торжества она показала в блоге. «Да», — прокомментировала Наталья пост.
На собственную свадьбу Наталья пришла в довольно скромном платье из новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, украшенном оригинальным цветным кружевным воротничком.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова
Фото: Instagram Лианы Волковой
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой. Первые фотографии и видео со счастливой невестой вскоре появились в Сети. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах. Для торжественной части свадьбы новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.
Торжество устроили в Москве на берегу Живописной бухты в Soho Country Club. На празднике собралось много звездных гостей. Мама жениха вместе с мужем Иосифом Пригожиным наблюдала за церемонией из первого ряда. Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который они исполнили под песню в исполнении Валерии.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Фото: Instagram Сердара Камбарова
Светлана Бондарчук официально стала супругой своего возлюбленного Сергея Харченко. Веселое торжество по случаю бракосочетания влюбленные устроили в одном из популярных московских ресторанов. «Когда ты родился в Москве, и это твой город, то очень сложно выбрать место, где пройдет твой день. Родилась я на Кузнецком, росла на Ленинском, много связано с Брюсовым переулком и большой Никитской, нравится Китай-город, а живу и наслаждаюсь жизнью на Патриках. Так много любимых мест, что невозможно определиться, где именно провести важное событие. Тогда возникла идея, что все может пройти над Москвой, в моем любимом ресторане Sixty. Недосягаемое место и плюс так много связанных моментов, а главное только приятных», — написала Светлана в Instagram.
В день свадьбы Бондарчук сменила три эффектных платья, а завершала образ задорная короткая фата. «Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! ДВЕ! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. <...> Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «ДА». Одна примерка в @edem.official — и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей — и я невеста. Ах ДА, женаааа».
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант».
В Сети позднее начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату.
Ольга Серябкина и Георгий
Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, всегда державшая в тайне личную жизнь, неожиданно для поклонников устроила свадьбу в Австрии. Певица вышла замуж за молодого человека по имени Георгий, о чем рассказала в интервью журналу Vogue. Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены, в которой избранник Ольги прожил более десяти лет. «Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — поделилась певица.
Для торжественного дня Ольга захотела сразу три платья — все наряды делали специально для нее известные российские дизайнеры (Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario), так как покупать готовые невеста не хотела: «Я всегда вдохновлялась невероятно женственными образами Брижит Бардо, классическим стилем Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди, королевой 2000-х Кейт Мосс. Отразить это все в одном платье невозможно. Поэтому я решила, что у меня будет их несколько. Что касается цвета, здесь я точно консерватор: всегда знала, что "то самое платье" будет белым. Белый ассоциируется у меня с самыми светлыми чувствами и чистотой». Жених тем временем выглядел очень стильно в необычном черном костюме, белой футболке и светлых кедах.
Даша Жукова и Ставрос Ниархос
Фото: Instagram Даши Жуковой
Основательница музея «Гараж» Дарья Жукова и миллионер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Невеста выбрала шикарный и в то же время скромный подвенечный наряд. Известно, что со всего мира поздравить влюбленных слетелись сотни знаменитых гостей. На свадьбу прибыли Орландо Блум и Кэти Перри, Дерек Бласберг, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V с супругой Екатериной, принц Павел Греческий с семьей, Диана фон Фюрстенберг и другие известные личности.
Мария Михалкова-Кончаловская и Никита Кузьмин
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского сыграла свадьбу в начале сентября. В этот важный день Мария Михалкова-Кончаловская выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок. Жених — бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин — выбрал костюм нейтрального оттенка.
Мама невесты, Любовь Толкалина, записала процесс регистрации брака на видео и опубликовала в своем Instagram.
Дина Немцова и Димитрий Матевосов
В начале июля дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке. Девушка продемонстрировала кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Дмитрий Матевосов — 20-летний студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. 2 августа состоялась церемония бракосочетания молодоженов. Фотографиями со свадьбы поделилась на своей странице сама новоиспеченная невеста.
Саша Зверева и Даниэль
Фото: Instagram Саши Зверевой
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева показала подписчикам, как прошла ее необычная свадьба, которую они с супругом-американцем долго планировали. В день свадьбы бывшая певица, а ныне модный блогер опубликовала видео своего утра, в котором запечатлела красоту выбранного для свадьбы места. Влюбленные поженились на частной вилле в окружении гор. Для свадьбы сделали стильные украшения из растений и перьев, террасу украсили тысячами свечей и ловцами ветра.
Зверева вышла к жениху и гостям в белом легком платье, с распущенными волосами и венком. Даниэль был одет в классический костюм. Церемония проходила на закате. Дети Саши — Василиса, Макар и Лев не скрывали радости за маму.
Саша также показала помолвочное и обручальное кольца, которые по спецзаказу для нее сделал муж.
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" — вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю — меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились», — рассказал Андрей Макаревич о своей свадьбе в интервью «Еврейскому журналу».
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Eastnews
Внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, и ее избранник, 37-летний британский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци, решили устроить скромную церемонию бракосочетания в кругу самых близких людей. Они обменялись клятвами верности в Королевской часовне Всех Святых в Виндзор-Грейт-Парке. «Закрытая церемония бракосочетания состоялась в 11 часов, в пятницу, 17 июля. Скромную церемонию посетили королева Елизавета II, принц Филипп и близкие члены семьи», — цитировало официальное заявление представителей королевской семьи издание The Sun. Для важного дня 31-летняя принцесса Беатрис выбрала винтажное платье Norman Hartnell и бриллиантовую тиару… из гардероба своей бабушки, королевы Елизаветы II. В этой тиаре будущая королева Великобритании выходила замуж за своего избранника, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Принцесса Райя бин Хуссейн и Нэд Донован
Фото: Twitter принцессы Райи бин Хуссейн
Принцесса Иордании Райя бин Хуссейн вышла замуж за журналиста Нэда Донована, который ради избранницы принял ислам и сменил имя на Фарис. Церемония бракосочетания прошла в Великобритании, празднование на родине невесты состоится позже. «Спасибо за все добрые пожелания! Изначально мы хотели сыграть свадьбу в апреле на моей родине — в Иордании, но пандемия изменила наши планы. Мы решили, что для семьи мужа будет безопаснее остаться в Великобритании, поэтому церемония прошла здесь. Но Господь свидетель, мы ждем с нетерпением, когда сможем отпраздновать наше событие в Иордании», — поделилась эмоциями принцесса Райя, опубликовав пост в Twitter.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, getty, Еатерина Ширинкина / Passion.ru, twitter
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