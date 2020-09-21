38-летняя Наталья Водянова вышла замуж в необычном платье и показала фото и видео с торжества

На мероприятие многодетная мама пришла в необычном платье с оригинальным цветным кружевным воротничком. Отец ее младших детей выбрал классический клстюм.

О романе Натальи Водяновой и Антуана Арно впервые заговорили почти 10 лет назад - после того, как в 2011 году модель рассталась сво своим первым супругом и отцом трех ее старших детей — британским аристократом Джастином Портманом. От Арно у Водяновой родились еще двое сыновей, и так как пара не спешила регистрировать брак, модель начали называть «вечной невестой» бизнесмена. Однако в 2019 году мужчина таки сделал своей возлюбленной предложение.

Вместо пышной свадьбы на 300 гостей, запланированной на лето 2020 года, и которую пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, пара устроила торжественную регистрацию. Возможно, всех нас еще ждет большой праздник, когда ситуация с COVID-19 перестанет быть столь острой и непредсказуемой?

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