19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграла пышную свадьбу и показала фото и видео в соцсетях

Утром в понедельник, 7 сентября, 19-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского сыграла свадьбу. Фотографии и видеоролики с мероприятия уже появляются в соцсетях.

В этот важный для нее день Мария Михалкова-Кончаловская выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок. Свою подругу наследница звездной фамилии в шутку упрекнула в том, что та слишком нарядилась на ее праздник, но нам кажется, она просто кокетничает.