19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграла пышную свадьбу и показала фото и видео в соцсетях
Фото: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской
Утром в понедельник, 7 сентября, 19-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского сыграла свадьбу. Фотографии и видеоролики с мероприятия уже появляются в соцсетях.
В этот важный для нее день Мария Михалкова-Кончаловская выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок. Свою подругу наследница звездной фамилии в шутку упрекнула в том, что та слишком нарядилась на ее праздник, но нам кажется, она просто кокетничает.
Жених - бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин - выбрал костюм нейтрального оттенка.
Мама невесты, Любовь Толкалина, записала процесс регистрации брака на видео и опубликовала в своем Instagram.
На свадьбе присутствовали почти все родственники, кроме ее родителей - они не смогли приехать из-за того, что переболели коронавирусом и, не будучи уверенными в полном излечении, опасаются заразить остальных. В подарок внучке они прислали букет цветов из их сада.
Никита Кузьмин старше Марии Кончаловской на 9 лет. Познакомились будущие супруги случайно - однажды Мария сильно замерзла, гуляя по улице, и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку. После этого она дала Никите номер мобильного телефона, так началась эта история любви.
Фото и видео: Instagram/@welcometomaria/@tolkalinaliuba
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