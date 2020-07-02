66-летний Андрей Макаревич рассказал о еврейской свадьбе и тайной жене: «Мы с Эйнат абсолютно разные люди»

Новость о том, что 66-летний Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз и скрывает супругу, взволновала Сеть. Вскоре после этого «разоблачения» музыкант и его избранница дали интервью «Еврейскому журналу». Интервью происходило в формате Zoom, так как супруги во время карантина оказались в разных странах.

Перспективы своего четвертого по счету брака Андрей Макаревич видит радужными, несмотря на необычные привычки Эйнат Кляйн — во время карантина она проговорила с мамой по телефону восемь часов. «Я в ужасе. Тут мы с Эйнат абсолютно разные люди. Потому что я все-таки привык, что любые средства связи предназначены для передачи важной информации», — прокомментировал он.

Он — музыкант. Она — историк и экскурсовод. «Чисто теоретически мы не могли не встретиться. Я побывал в 120 странах и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида – и в этой стране, и вообще. Всё так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой», — рассказал Андрей об их встрече.

Свадьба пары была необычной — по еврейским канонам.