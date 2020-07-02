66-летний Андрей Макаревич рассказал о еврейской свадьбе и тайной жене: «Мы с Эйнат абсолютно разные люди»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Новость о том, что 66-летний Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз и скрывает супругу, взволновала Сеть. Вскоре после этого «разоблачения» музыкант и его избранница дали интервью «Еврейскому журналу». Интервью происходило в формате Zoom, так как супруги во время карантина оказались в разных странах.
Перспективы своего четвертого по счету брака Андрей Макаревич видит радужными, несмотря на необычные привычки Эйнат Кляйн — во время карантина она проговорила с мамой по телефону восемь часов. «Я в ужасе. Тут мы с Эйнат абсолютно разные люди. Потому что я все-таки привык, что любые средства связи предназначены для передачи важной информации», — прокомментировал он.
Он — музыкант. Она — историк и экскурсовод. «Чисто теоретически мы не могли не встретиться. Я побывал в 120 странах и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида – и в этой стране, и вообще. Всё так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой», — рассказал Андрей об их встрече.
Свадьба пары была необычной — по еврейским канонам.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
«Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок —мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Для меня и для Эйнат была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу», — поделился Макаревич.
Супруги познакомились в Аддис-Абебе, поженились в Яффе. Ближайшие годы музыкант планирует жить на две страны, гастролировать, путешествовать. Ближе к зиме пара планирует путешествие в Марокко.
Кстати, свою свадьбу Андрей Макаревич тайной не называет: «Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю — меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно».
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram/@visit_ethiopia_ru
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