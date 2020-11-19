«Самая красивая девочка»: Анна Седокова показала новое свадебное фото с Янисом Тиммой
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Звезда «Виа Гра» Анна Седокова в своем блоге опубликовала свадебную фотографию с церемонии, которая прошла в сентябре этого года. На фото она вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.
«Привязана к тебе, нет никаких идей. Привязан ты ко мне. Ты лучше всех людей», — написала Анна.
Ранее Анна рассказывала о том, что после свадьбы в ее Instagram появился новый вид хейтеров – женщины за 40, в основном разведенные и с детьми, которые считают, что сами уже не смогут устроить свою личную жизнь.
Однако под этим постом комментарии в основном добрые и положительные:
«Поздравляю! Искренне рада за вас», «Долгих лет вам совместной жизни! В унисон!», «Очень красивые, Анна! Вы достойны быть счастливой», «Счастья вам, красивая пара», «Самая красивая девочка! Будь счастлива!», «Поздравляю вас, ребят!!! Живите дружно и в любви!», «Настоящая невеста, нежная и красивая!», «Какие вы красивые! Верю, всё у вас будет хорошо, несмотря ни на что», «Любви до глубокой старости».
В комментариях встречаются и те, кто предостерегают Анну, и предупреждают, что супруг может бросить ее, как и свою предыдущую жену.
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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