«Самая красивая девочка»: Анна Седокова показала новое свадебное фото с Янисом Тиммой

Звезда «Виа Гра» Анна Седокова в своем блоге опубликовала свадебную фотографию с церемонии, которая прошла в сентябре этого года. На фото она вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

«Привязана к тебе, нет никаких идей. Привязан ты ко мне. Ты лучше всех людей», — написала Анна.

Ранее Анна рассказывала о том, что после свадьбы в ее Instagram появился новый вид хейтеров – женщины за 40, в основном разведенные и с детьми, которые считают, что сами уже не смогут устроить свою личную жизнь.