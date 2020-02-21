Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева показала подписчикам, как прошла ее необычная свадьба, которую они с супругом-американцем долго планировали.В день свадьбы бывшая певица, а ныне модный блогер опубликовала видео своего утра, в котором запечатлела красоту выбранного для свадьбы места. Влюбленные поженились на частной вилле в окружении гор. Для свадьбы сделали стильные украшения из растений и перьев, террасу украсили тысячами свечей и ловцами ветра. За день до свадьбы Саша поделилась в Instagram красивой и нежной фотосессией. «Мой последний рассвет невестой... Завтра я проснусь женой. Женой самого лучшего, заботливого и доброго мужчины, который выбрал меня. И не прогадал! Какая бы еще невеста пожелала свадьбу именно в таком волшебстве, а не в банкетном зале?», — написала Саша. Зверева вышла к жениху и гостям в белом легком платье, с распущенными волосами и венком. Даниэль был одет в классический костюм. Церемония проходила на закате. Дети Саши — Василиса, Макар и Лев не скрывали радости за маму. В сториз Саша Зверева показала помолвочное и обручальное кольца, которые по спецзаказу для нее сделал муж. Экс-солистка «Демо» после двух разводов не верила, что вновь обретет личное счастье. Она рассказывала подписчикам, что после расставания со вторым супругом, оставшись с тремя детьми на руках, ей было очень страшно. Но теперь с мужем Даниэлем она чувствует себя как за каменной стеной. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!