Улучшение состояния МакSим, уход Месси из «Барселоны» и другие яркие новости недели

За последние пять рабочих дней пришли плохие и хорошие новости с коронавирусных полей. К сожалению, не обошлось без потерь. На днях стало известно, что справиться с заразой не смог звезда сериала «Дикий ангел» Джино Ренни, сыгравший садовника. Ему было 78 лет.

Коронавирус лишил жизни и звезду российского кинематографа Анатолия Рудакова.

Актер Владимир Стеклов, попавший больше недели назад в больницу с 50%-м поражением легких, чувствует себя нормально и, по словам супруги Ирины, уже готовит побег. Но вслед за ним в клинике оказались и сама Ирина, и их 3-летняя дочь Арина.