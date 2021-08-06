Улучшение состояния МакSим, уход Месси из «Барселоны» и другие яркие новости недели
За последние пять рабочих дней пришли плохие и хорошие новости с коронавирусных полей. К сожалению, не обошлось без потерь. На днях стало известно, что справиться с заразой не смог звезда сериала «Дикий ангел» Джино Ренни, сыгравший садовника. Ему было 78 лет.
Коронавирус лишил жизни и звезду российского кинематографа Анатолия Рудакова.
Актер Владимир Стеклов, попавший больше недели назад в больницу с 50%-м поражением легких, чувствует себя нормально и, по словам супруги Ирины, уже готовит побег. Но вслед за ним в клинике оказались и сама Ирина, и их 3-летняя дочь Арина.
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Фото: Starface
Поклонники Марины Максимовой (МакSим) уже почти два месяца ждут хороших новостей о ее здоровье. И дождались — в процессе лечения певицы наметилось улучшение. На днях стало известно, что Марину вывели из медикаментозной комы, в которой она пробыла полтора месяца. Менеджер артистки Маргарита Соколова даже смогла пообщаться с ней по видеосвязи. «Самое страшное позади», — прокомментировала она.
Фото: Pool/Keystone Press Agency/ Global Look press
57-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его молодая супруга Кэрри ждут второго ребенка. Весной 2020-го появился на свет их первенец, а в 2021 году влюбленные тайно поженились.
Одна из самых красивых пар Голливуда Майкл Фассбендер и Алисия Викандер ненароком показали своего новорожденного первенца. Актеры не распространяются о личной жизни, не комментируют свои отношения. Новость о том, что они станут родителями, также скрывали особенно тщательно, как и дату и место проведения своей свадьбы.
Когда Алисия Викандер осчастливила мужа малышом, неизвестно, но папарацци засняли Фассбендера с младенцем на руках на съемочной площадке.
4 августа в мире моды отмечали знаменательную дату — 200 лет со дня рождения основателя компании Louis Vuitton Луи Виттона. Passion.ru рассказывал, как он, осиротев, решился бежать из дома в поисках счастливой жизни. Путь к славе был тернистым и долгим, но Виттон навсегда впечатал свое имя в историю модного люкса. Историю Луи читайте на нашем сайте.
В тот же день стало известно, что в одном из столичных стрелковых клубов добровольно и на глазах инструкторов ушел из жизни внебрачный сын Леонида Утесова Игорь Пашинин. Несколько лет назад на ТВ-шоу он доказал родство с великим артистом, предоставив тест ДНК.
Рианна стала самой богатой в мире певицей. Ее состояние оценили в 1,7 млрд долларов. В сфере развлечений богаче нее только одна женщина — телеведущая Опра Уинфри. Она обладательница состояния в размере 2,7 млрд долларов.
Шарлиз Терон, воспитывающая двоих детей из Африки, опубликовала на днях редкое видео с ними. «Мои девочки. Любовь навечно», — подписала она ролик. Нюанс в том, что у актрисы растут биологические мальчик и девочка. Но несколько лет назад он заявил, что хочет быть другого пола. Мать его во всем поддерживает, позволяет выглядеть как девочка, а всем заявляет, что у нее теперь две дочери.
Российский «Майор Гром» побил очередной рекорд. В июле он стал самым популярным фильмом на платформе Netflix.
Фото: Instagram/ @svetlanaromashina
Российские спортсмены показывают хорошие результаты в олимпийском Токио. К моменту написания статьи на счету наших атлетов была 61 медаль: 16 золотых, 23 серебряных, 22 бронзовых. По общемедальному зачету наша сборная находится на 3 месте, уступая лишь США (92) и Китаю (75). Но при составлении рейтинга учитывают количество золотых наград. Поэтому сборная России расположилась пока на 6-й строке, впереди Китай, США, Япония, Британия, Австралия.
На этой неделе порадовали многие наши спортсмены, но особенно отличились синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, завоевавшие золото. А Ромашина к тому же и установила мировой рекорд: она стала самой титулованной российской спортсменкой в истории летних Олимпийских игр — у девушки уже шесть золотых медалей.
Как гром среди ясного неба на головы футбольных фанатов, а особенно болельщиков «Барселоны», обрушилась новость о том, что клуб покидает Лионель Мессии. Один из лучших футболистов мира выходил на поле в матчах за «Барсу» всю свою осознанную спортивную жизнь — 21 год.
Клуб не продлил контракт со ставшим уже легендарным спортсменом из-за финансовых и технических несостыковок.
Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко подалась в политику. Певица решила баллотироваться на выборы в Госдуму. Она выдвигается по федеральному списку от партии «Зеленая альтернатива». Перед получением удостоверения кандидат обязан обнародовать свои доходы. В 2020 году Дайнеко заработала 12,94 млн рублей (или в среднем 1,07 млн рублей в месяц).
34-летняя Мария Горбань в США родила второго ребенка. Сына актриса и ее муж Кирилл Зоткин назвали необычным именем Нилан.
Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись после 6-ленего брака. Об их расставании стало известно в начале лета. Тогда телеведущая, не называя причин разлада, сказала, что такие поступки нормальные женщины не прощают.
Фото и видео: Instagram, Starface, Touchstone Pictures, Pool/Keystone Press Agency, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
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