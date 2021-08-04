Внебрачный сын Леонида Утесова погиб в стрелковом клубе в Москве

56-летний Игорь Пашинин погиб в одном из стрелковых клубов в столице. Предположительно, мужчина покончил с собой. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Когда он появился на занятии, он вел себя адекватно, и беды ничего не предвещало. Что стало причиной его поступка, пока не известно. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.