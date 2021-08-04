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Внебрачный сын Леонида Утесова погиб в стрелковом клубе в Москве

В течение многих лет мужчина пытался доказать родство со знаменитым родителем. Хотя у многих были сомнения, он продолжал настаивать на своей правоте.
Внебрачный сын Леонида Утесова погиб в стрелковом клубе в Москве

56-летний Игорь Пашинин погиб в одном из стрелковых клубов в столице. Предположительно, мужчина покончил с собой. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Когда он появился на занятии, он вел себя адекватно, и беды ничего не предвещало. Что стало причиной его поступка, пока не известно. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Пашинин

Фото: Скриншот видео YouTube

«Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения. По предварительной информации, ранение мужчина причинил себе сам из пистолета, полученного в тире», - говорится в сообщении.

Общество узнала о мужчину в 2014 году, когда стал посещать телешоу и заявлять, что он – внебрачный сын Леонида Утесова. Он отмечал, что его отец в возрасте 70 лет завел роман с его матерью, которой было 24, и у нее родился сын.

Многие усомнились в этой теории, хотя за Утесовым действительно числилось немало романов, однако мужчина продолжал настаивать на своей правоте.

Фото: кадры из шоу, кадры из фильмов

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