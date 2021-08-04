Внебрачный сын Леонида Утесова погиб в стрелковом клубе в Москве
56-летний Игорь Пашинин погиб в одном из стрелковых клубов в столице. Предположительно, мужчина покончил с собой. Он скончался до прибытия скорой помощи.
Когда он появился на занятии, он вел себя адекватно, и беды ничего не предвещало. Что стало причиной его поступка, пока не известно. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.
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Фото: Скриншот видео YouTube
«Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения. По предварительной информации, ранение мужчина причинил себе сам из пистолета, полученного в тире», - говорится в сообщении.
Общество узнала о мужчину в 2014 году, когда стал посещать телешоу и заявлять, что он – внебрачный сын Леонида Утесова. Он отмечал, что его отец в возрасте 70 лет завел роман с его матерью, которой было 24, и у нее родился сын.
Многие усомнились в этой теории, хотя за Утесовым действительно числилось немало романов, однако мужчина продолжал настаивать на своей правоте.
Фото: кадры из шоу, кадры из фильмов
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