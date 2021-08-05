«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix в июле

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» обрел успех за пределами нашей страны и стал самым популярным фильмом на международном стриминговом сервисе Netflix в июле. Об этом сообщает портал FlixPatrol.

Вслед за российским фильмом в тройку лидеров попали фильм «Улица страха. Часть 1: 1994», который оказался на второй строчке, а третье место заняла картина «Кроваво-красное небо».