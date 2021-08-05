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«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix в июле

Российская картина основана на серии одноименных комиксов от российского издательства Bubble Comics. Уже в первые дни после мировой премьеры она оказалась на вершинах рейтингов, обойдя по количеству просмотров масштабные ленты западного производства. Пик популярности отечественного боевика пришелся на середину лета.
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix в июле

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» обрел успех за пределами нашей страны и стал самым популярным фильмом на международном стриминговом сервисе Netflix в июле. Об этом сообщает портал FlixPatrol.

Вслед за российским фильмом в тройку лидеров попали фильм «Улица страха. Часть 1: 1994», который оказался на второй строчке, а третье место заняла картина «Кроваво-красное небо».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Главный герой фильма, майор Игорь Гром

Фото: Кадр из фильма «Майор Гром. Чумный доктор»

Российский фильм посмотрели в 80 странах мира.

Премьера фильма в РФ состоялась 1 апреля 2021 года, мировая премьера — 7 июля, а уже 8 июля «Майор Гром» возглавил суточный международный рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix.

Интересно, что фильм очень высоко оценили зрители за рубежом – сразу после премьеры на платформе он получил множество положительных рецензий в Twitter и на Rotten Tomatoes (там пользователи могут поделиться впечатлениями от просмотренных фильмов).

Фильм режиссера Олега Трофима рассказывает историю майора Игоря Грома, который служит в полиции города Петербурга, и известен своим пробивным характером. Он вынужден столкнуться с загадочным противником — человеком в маске Чумного Доктора.

Фото: кадры из фильма

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