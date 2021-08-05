«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix в июле
Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» обрел успех за пределами нашей страны и стал самым популярным фильмом на международном стриминговом сервисе Netflix в июле. Об этом сообщает портал FlixPatrol.
Вслед за российским фильмом в тройку лидеров попали фильм «Улица страха. Часть 1: 1994», который оказался на второй строчке, а третье место заняла картина «Кроваво-красное небо».
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Фото: Кадр из фильма «Майор Гром. Чумный доктор»
Российский фильм посмотрели в 80 странах мира.
Премьера фильма в РФ состоялась 1 апреля 2021 года, мировая премьера — 7 июля, а уже 8 июля «Майор Гром» возглавил суточный международный рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix.
Интересно, что фильм очень высоко оценили зрители за рубежом – сразу после премьеры на платформе он получил множество положительных рецензий в Twitter и на Rotten Tomatoes (там пользователи могут поделиться впечатлениями от просмотренных фильмов).
Фильм режиссера Олега Трофима рассказывает историю майора Игоря Грома, который служит в полиции города Петербурга, и известен своим пробивным характером. Он вынужден столкнуться с загадочным противником — человеком в маске Чумного Доктора.
Фото: кадры из фильма
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