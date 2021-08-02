Вслед за Волковой и Булановой: Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму
Причину своего решения, Дайнеко объясняет просто: «Все началось с того, что я обнаружила, что в законодательстве есть огромный пробел относительно законов о животных, содержания и их прав, и я поняла, что без нового закона не справиться», — делилась она в интервью каналу «Дождь».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @victoriadaineko
Певица возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму. Артистка заменит рэпера Славу КПСС, с которым плодотворного сотрудничества у партии не получилось. Новый пост в Instagram, она подписала коротко: «Очень волнительный день в ЦИК».
Новость прокомментировал российский музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, от звёзд в Госдуме не может быть никакой пользы, за редким исключением, например, советский и российский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон, при жизни действительно много сделал.
«Зеленая альтернатива» позиционирует себя как экологическая партия, которая собирается бороться с проблемой переизбытка мусора в России. На официальном сайте партии есть комментарии об участии артистки: «Мы очень рады, что нашли в лице Виктории человека, который не только с большим интересом следит за экологической проблематикой, но и считает важным обратить внимание общества на проблему защиты прав животных и необходимость экологического просвещения». Включение звезд в избирательные списки — старая политическая технология. На этих выборах лидерами партийных списков, помимо Дайнеко, выступили Владимир Машков и Сергей Зверев.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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