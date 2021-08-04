Рианна официально миллиардер: теперь она самая богатая исполнительница в мире

Это ее совместное предприятие с французским холдингом LVMH, которым управляет богатейший человек Европы Бернар Арно. Главной маркетинговой «фишкой» является разработка качественной косметики для женщин с разным цветом кожи. Еще один источник — доля певицы в производителе нижнего белья Savage x Fenty. Марка оценивается в 270 миллионов долларов.

33-летняя артистка, помимо финансовых достижений, счастлива и в личной жизни. После тяжелых отношений с Крисом Брауном, где было место и скандалам, и серьезным конфликтам, Рианна нашла успокоение с рэпером A$AP Rocky, который души не чает в певице и считает ее главным подарком своей жизни.