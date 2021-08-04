Рианна официально миллиардер: теперь она самая богатая исполнительница в мире
Американское издание Forbes опубликовало свой традиционный рейтинг богатейших людей мира, среди женщин-музыкантов — первое место занимает певица и бизнесвумен Рианна. Среди богатейших женщин из числа звезд шоу-бизнеса она уступает только телеведущей Опре Уинфри, чье состояние, по данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, составляет $2,7 миллиарда.
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Фото: Michael Wiese/face to face/Global Look Press
Серьезную часть от общего дохода, конечно, составляет музыкальная и актерская деятельность. Но большую все-таки приносит бизнес: $1,4 миллиарда приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty, которую она запустила в 2017 году.
Это ее совместное предприятие с французским холдингом LVMH, которым управляет богатейший человек Европы Бернар Арно. Главной маркетинговой «фишкой» является разработка качественной косметики для женщин с разным цветом кожи. Еще один источник — доля певицы в производителе нижнего белья Savage x Fenty. Марка оценивается в 270 миллионов долларов.
33-летняя артистка, помимо финансовых достижений, счастлива и в личной жизни. После тяжелых отношений с Крисом Брауном, где было место и скандалам, и серьезным конфликтам, Рианна нашла успокоение с рэпером A$AP Rocky, который души не чает в певице и считает ее главным подарком своей жизни.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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