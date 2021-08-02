Борис Джонсон и его супруга ждут второго ребенка
Борис Джонсон и его супруга Керри станут родителями во второй раз. Об этом рассказала в своем закрытом Instagram-аккаунте сама Керри – об этом сообщает The Sun.
Помимо новости о беременности, Керри рассказала, что пережила выкидыш перед беременностью, и поэтому сейчас очень переживает, и надеется, что все будет хорошо.
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Фото: Frank Hoermann/Sven Simon
Справиться с тяжелым эмоциональным состоянием ей помогли люди, столкнувшиеся с такой же проблемой, как у нее – после общения с ними ей стало намного легче.
Она заявила, что надеется на то, что ее история и хорошее окончание тоже поможет женщинам, которые столкнулись с выкидышем, и хотят, но боятся пытаться родить ребенка снова.
Этот малыш для пары станет вторым ребенком. Их первенец появился на свет весной прошлого года. А в этом году британский премьер-министр и его возлюбленная устроили тайную свадебную церемонию.
Фото: Global Look press
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