passion.ru

Борис Джонсон и его супруга ждут второго ребенка

Керри Джонсон рассказала о грядущем радостном событии в своем закрытом блоге. Также она поведала, что перед беременностью она перенесла выкидыш.
Борис Джонсон и его супруга ждут второго ребенка

Борис Джонсон и его супруга Керри станут родителями во второй раз. Об этом рассказала в своем закрытом Instagram-аккаунте сама Керри – об этом сообщает The Sun.

Помимо новости о беременности, Керри рассказала, что пережила выкидыш перед беременностью, и поэтому сейчас очень переживает, и надеется, что все будет хорошо.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Борис и Кэрри Джосон на трибуне

Фото: Frank Hoermann/Sven Simon

Справиться с тяжелым эмоциональным состоянием ей помогли люди, столкнувшиеся с такой же проблемой, как у нее – после общения с ними ей стало намного легче.

Она заявила, что надеется на то, что ее история и хорошее окончание тоже поможет женщинам, которые столкнулись с выкидышем, и хотят, но боятся пытаться родить ребенка снова.

Этот малыш для пары станет вторым ребенком. Их первенец появился на свет весной прошлого года. А в этом году британский премьер-министр и его возлюбленная устроили тайную свадебную церемонию.

Фото: Global Look press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!