Борис Джонсон и его супруга ждут второго ребенка

Борис Джонсон и его супруга Керри станут родителями во второй раз. Об этом рассказала в своем закрытом Instagram-аккаунте сама Керри – об этом сообщает The Sun.

Помимо новости о беременности, Керри рассказала, что пережила выкидыш перед беременностью, и поэтому сейчас очень переживает, и надеется, что все будет хорошо.