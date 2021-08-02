Звезда «Дикого ангела» Джинно Рени скончался от коронавируса

Аргентинский актер, звезда сериалов и исполнитель роли садовника Рамона в «Диком ангеле» Джинно Рени умер на 79-м году жизни. Причиной его смерти стал коронавирус.

О смерти актера сообщили его близкие, пишет телеканал TN. Известно, что мужчина попал в больницу несколько недель назад – как раз в день, когда ему исполнилось 78 лет. Болезнь протекала очень непросто, состояние мужчины было тяжелым. Несмотря на все попытки врачей спасти его, 1 августа актер скончался.