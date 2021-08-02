Звезда «Дикого ангела» Джинно Рени скончался от коронавируса
Аргентинский актер, звезда сериалов и исполнитель роли садовника Рамона в «Диком ангеле» Джинно Рени умер на 79-м году жизни. Причиной его смерти стал коронавирус.
О смерти актера сообщили его близкие, пишет телеканал TN. Известно, что мужчина попал в больницу несколько недель назад – как раз в день, когда ему исполнилось 78 лет. Болезнь протекала очень непросто, состояние мужчины было тяжелым. Несмотря на все попытки врачей спасти его, 1 августа актер скончался.
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Фото: @ginorenniok
При этом за пару дней до госпитализации мужчина привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.
Звездные коллеги по сериалу «Дикий ангел» поспешили высказать слова соболезнования.
«Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе», – написал в своем блоге Факундо Арана, исполнитель роли Иво в «Диком ангеле».
Пост с соболезнованиями также опубликовала Наталия Орейро.
Кроме «Дикого ангела», Рени известен своими ролями во многих проектах, среди которых «В ритме танго», «Цыганка», «Черная жемчужина» и другие.
Фото: Instagram Джинно Рени
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