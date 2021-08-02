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Звезда «Дикого ангела» Джинно Рени скончался от коронавируса

Актер попал в больницу в день своего 78-летия. Болезнь протекала очень тяжело, и, несмотря на все усилия врачей, появились осложнения и спасти мужчину не удалось.
Звезда «Дикого ангела» Джинно Рени скончался от коронавируса

Аргентинский актер, звезда сериалов и исполнитель роли садовника Рамона в «Диком ангеле» Джинно Рени умер на 79-м году жизни. Причиной его смерти стал коронавирус.

О смерти актера сообщили его близкие, пишет телеканал TN. Известно, что мужчина попал в больницу несколько недель назад – как раз в день, когда ему исполнилось 78 лет. Болезнь протекала очень непросто, состояние мужчины было тяжелым. Несмотря на все попытки врачей спасти его, 1 августа актер скончался.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джинно Рени

Фото: @ginorenniok

При этом за пару дней до госпитализации мужчина привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Звездные коллеги по сериалу «Дикий ангел» поспешили высказать слова соболезнования.

«Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе», – написал в своем блоге Факундо Арана, исполнитель роли Иво в «Диком ангеле».

Пост с соболезнованиями также опубликовала Наталия Орейро.

Кроме «Дикого ангела», Рени известен своими ролями во многих проектах, среди которых «В ритме танго», «Цыганка», «Черная жемчужина» и другие.

Фото: Instagram Джинно Рени

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