Ксения Бородина официально развелась с мужем после 6 лет брака: «Курбан не возражал»

Напомним, в преддверии развода супруги проводили время раздельно, и не выглядели расстроенными.

Ксения отдыхала вместе с детьми и примеряла шикарные наряды, а Курбан проводил время с бывшей возлюбленной и успел прыгнуть с парашютом. Пользователи Сети, увидев бывшую пассию Омарова, в один голос отметили, что Алла просто копия его уже экс-супруги.

Телеведущая также высказалась о невозможности примирения:

«При таких обстоятельствах, которые у нас сложились, нет даже 1% на восстановление отношений. Там никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у каждого разная жизнь, но нет», - написала она в своем блоге.