Ксения Бородина официально развелась с мужем после 6 лет брака: «Курбан не возражал»
Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на адвоката Омарова Сергея Бычкова. Стоит отметить, что раздел имущества суд будет рассматривать отдельно.
Расторжение брака прошло в мировом суде 201-го судебного участка Кунцевского района Москвы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
«Сегодня проходило судебное заседание по расторжению брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Суд выслушал доводы сторон, Ксения настаивала на разводе, а Курбан, как известно, не возражал», — сообщил журналистам адвокат.
Напомним, в преддверии развода супруги проводили время раздельно, и не выглядели расстроенными.
Ксения отдыхала вместе с детьми и примеряла шикарные наряды, а Курбан проводил время с бывшей возлюбленной и успел прыгнуть с парашютом. Пользователи Сети, увидев бывшую пассию Омарова, в один голос отметили, что Алла просто копия его уже экс-супруги.
Телеведущая также высказалась о невозможности примирения:
«При таких обстоятельствах, которые у нас сложились, нет даже 1% на восстановление отношений. Там никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у каждого разная жизнь, но нет», - написала она в своем блоге.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!