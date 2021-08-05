Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона»

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Нападающий впервые пришел в каталонский клуб 21 год назад.

За 21 год футболист вписал себя в историю как одного из лучших футболистов, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, Барселоны и чемпионата Испании. Шесть раз он становился обладателем Золотого Мяча как лучший игрок Европы (тоже рекорд) и столько же становился лучшим бомбардиром ведущих европейских чемпионатов.

В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять передач.