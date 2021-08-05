Жена и маленькая дочь Владимира Стеклова вслед за ним с ковидом попали в больницу

Из больницы Стеклова рассказала, что температура у девочки спала. Саму Ирину будут лечить те же врачи, которые занимаются здоровьем ее знаменитого супруга.

Ирина призналась в личном блоге, что с самого начала заболевания она не смотрелась в зеркало — было не до этого.