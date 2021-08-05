Жена и маленькая дочь Владимира Стеклова вслед за ним с ковидом попали в больницу
Первые дни после проявления симптомов Ирина лечилась дома. Но потом ей сделали КТ, которая показала, что началась пневмония и поражение легких с обеих сторон достигло 5%. Супругу актера также отправили в больницу, но она с малышкой оказалась в детской больнице.
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Фото: www.instagram.com/irina_steklova
Там девочке и маме сразу же начали ставить капельницы. Лечат и Ирину, она большую часть дня проводит в кислородной маске.
Из больницы Стеклова рассказала, что температура у девочки спала. Саму Ирину будут лечить те же врачи, которые занимаются здоровьем ее знаменитого супруга.
Ирина призналась в личном блоге, что с самого начала заболевания она не смотрелась в зеркало — было не до этого.
Супруга актера рассказала, что Владимир Стеклов уже задумывается о том, как бы быстрее вернуться из больницы домой. «Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови», — цитирует ее издание «СтарХит».
Ирина Стеклова также рассказала, что ковид ударил не только по легким, но и по нервной системе, как это часто бывает. «Я слышала, что нервы страдают. Происходит нечто мне не свойственное — постоянно текут слезы. Если болеешь в одежде мужа, не так сильно скучаешь по нему», — рассказала она.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, Ekaterina Tsvetkova, Vladimir Myshkin, Natalya Loginova/ Global Look press, телекомпания СТВ
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