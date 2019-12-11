Воеводина, Тарасов и друге знаменитости, устроившие разборки с экс-супругами из-за алиментов

В конце прошлого года появились сообщения о том, что звезда «Кадетства» Александр Головин отказывается платить алименты экс-подруге, танцовщице балета Todes Светлана Белогурова и их 8-месячной дочке. В итоге весь этот год они пытались выяснить отношения и определить обязанности друг друга по отношению к ребенку. «Он настаивал на прерывании беременности. Говорил: «Я не рад этому ребенку. Делай аборт, начнем все сначала». Сейчас Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: «Свет, я не против сделать ДНК-тест». Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила Светлана в эфире шоу «Пусть говорят».

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