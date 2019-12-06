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«12 дней не знаю, где мои девочки»: бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева обвиняет его в похищении дочек

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никита Зайцев

Фото: Alexander Kulebyakin/ Global Look press

В Сети появилось видео, подтверждающее слова женщины.

В конце ноября экс-супруга защитника хоккейной команды Ottawa Senators Никиты Зайцева написала заявление в полицию, указав, что спортсмен похитил их маленьких дочек: 4-летнюю Соню и 2-летнюю Веру.

Маргарита Зайцева после развода подала иск на алименты. Спортсмен сразу после этого прилетел в Москву. Там он отправился к дому, где жила его экс-супруга с детьми. И не один. Подкараулив Маргариту с девочками и няней, мужчины набросились на женщин, и силой отобрали детей.

Женщины пытались отбить детей. За кадром слышен голос взволнованной матери, переходящий в плач: «Не трогай детей!».

Instagram Маргариты instagram.com/margo__ruby

Маргарита опубликовала в Instagram пронзительный пост, в котором обратилась к семье бывшего мужа с просьбой вернуть детей.

«Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю это видео не нуждается в комментариях... Но меня до сих пор трясет! Вот уже 12 дней я не знаю где мои девочки, не знаю с кем они!! Ведь их папа находится не в России! Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа! 12-й день стоят в ушах их плач и крики: "Мама, мама, не хочу, помогите", вся эта картина... Их ручки, протянутые ко мне, и мое чувство бессилия против трех взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину... Это просто варварство какое-то, 90-е, вроде, прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу. Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать как отпустить их, чтобы просто не покалечить.

Я пишу этот текст, и все внутри сжимается снова, от боли за моих детей, за то, что невинным маленьким деткам приходится такое переживать, от чувства беспомощности в стране и городе, в котором я выросла.

Так не поступают достойные мужчины, так себя в принципе не ведут взрослые люди! Это кошмар... И я буду бороться до конца за своих девочек... Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру. Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!», — написала Маргарита.

Маргарита обратилась в полицию и сообщила, что подозревает, что ее дочерей может удерживать отец бывшего мужа. Сам хоккеист быстро вернулся в Канаду.

Игорь Зайцев опроверг эту информацию, передает «Спорт-Экспресс»: «Какое-то похищение, кто-то кому-то ухо отрезал. Это все чистой воды бред. Все, что было сказано бывшей женой Никиты, — вымысел. Они разведены, но решение, с кем будут дети, судом еще не принято».

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, но уже в 2019-м состоялся их развод. Сейчас экс-супруга хоккеиста пытается отсудить треть его дохода в виде алиментов для маленьких дочек, рассказывал «СтарХит».

С 2016 года Зайцев играет в НХЛ. В мае 2019 года в составе сборной России он выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира. На родине спортсмен играл за «Сибирь» и столичный ЦСКА.

Фото: Alexander Kulebyakin/ Global look press, Instagram

Видео: Instagram Маргариты Зайцевой

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