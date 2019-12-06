«12 дней не знаю, где мои девочки»: бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева обвиняет его в похищении дочек

Маргарита опубликовала в Instagram пронзительный пост, в котором обратилась к семье бывшего мужа с просьбой вернуть детей.

«Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю это видео не нуждается в комментариях... Но меня до сих пор трясет! Вот уже 12 дней я не знаю где мои девочки, не знаю с кем они!! Ведь их папа находится не в России! Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа! 12-й день стоят в ушах их плач и крики: "Мама, мама, не хочу, помогите", вся эта картина... Их ручки, протянутые ко мне, и мое чувство бессилия против трех взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину... Это просто варварство какое-то, 90-е, вроде, прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу. Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать как отпустить их, чтобы просто не покалечить.

Я пишу этот текст, и все внутри сжимается снова, от боли за моих детей, за то, что невинным маленьким деткам приходится такое переживать, от чувства беспомощности в стране и городе, в котором я выросла.

Так не поступают достойные мужчины, так себя в принципе не ведут взрослые люди! Это кошмар... И я буду бороться до конца за своих девочек... Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру. Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!», — написала Маргарита.