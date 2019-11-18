Дмитрий Тарасов пытается снизить алименты для 10-летней дочери: экс-супруга шикует на эти деньги
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Фото: Instagram
Судебные тяжбы 32-летнего Дмитрия Тарасова с его первой супругой Оксаной продолжаются. Футболист старается сократить размер ежемесячных выплат на ребенка в 8 раз. Такие слова приводит адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин. По его словам, спортсмен уверен, что бывшая супруга шикует на его деньги, а сам, якобы безработный и без дохода, позволяет себе немалые траты.
Летом Дмитрий Тарасов выплатил большой долг 10-летней Ангелине, а теперь бьется в суде, чтобы платить ей 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «СтарХит».
«Он говорит, что денег нет. Мать на иждивении, ипотека, жена ждет второго малыша, — рассказывает Сергей Жорин. — Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом он сам дорого отдыхает, покупает машины».
Адвокат также отметил, что две квартиры, будто бы купленные для старшей на деньги Дмитрия Тарасова, — это выдумки спортсмена.
«Это все заслуга Оксаны: она работает, риэлторский бизнес приносит прибыль. А все, что дает бывший муж, тратится на ребенка. Тарасов не встречается со старшей дочерью — заявляет: мать мешает их общению», — говорит юрист.
Ранее Дмитрий Тарасов уверял, что экс-супруга мешает его общению с дочкой, а девочка не отвечает на его смс. Оксана Тарасова не отрицает, что у Ангелины нет телефонов, потому что они ей пока не нужны — отвлекают. «У меня постоянный номер, Дмитрию он известен. Но он не звонит, потому что нет желания», — поясняет она. Экс-жена футболиста также добавила, что в последний раз отец видел дочь летом на отдыхе.
Фото: Instagram
В последнее время имя Дмитрия Тарасова упоминают не в связи с его профессиональными успехами, а на фоне скандалов. Так, он во время разговора со своим другом и однофамильцем Александром Тарасовым (рэпер Т-kilah) заявил, что «женщина может получить леща, если она не беременная». Супруги Тарасовых при этом находились с ними в машине и хихикали.
Фото и видео: Instagram
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