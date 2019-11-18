Дмитрий Тарасов пытается снизить алименты для 10-летней дочери: экс-супруга шикует на эти деньги

Адвокат также отметил, что две квартиры, будто бы купленные для старшей на деньги Дмитрия Тарасова, — это выдумки спортсмена.

«Это все заслуга Оксаны: она работает, риэлторский бизнес приносит прибыль. А все, что дает бывший муж, тратится на ребенка. Тарасов не встречается со старшей дочерью — заявляет: мать мешает их общению», — говорит юрист.

Ранее Дмитрий Тарасов уверял, что экс-супруга мешает его общению с дочкой, а девочка не отвечает на его смс. Оксана Тарасова не отрицает, что у Ангелины нет телефонов, потому что они ей пока не нужны — отвлекают. «У меня постоянный номер, Дмитрию он известен. Но он не звонит, потому что нет желания», — поясняет она. Экс-жена футболиста также добавила, что в последний раз отец видел дочь летом на отдыхе.