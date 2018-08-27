Покинутая жена Данко отказалась от алиментов и благословила его новую пассию

Немногим больше месяца назад популярный певец Данко (настоящее имя музыканта — Александр Фадеев) признался, что ушел из семьи, в которой у него подрастают две маленькие дочки, у младшей из которых ДЦП. Позже артиста обвинили в нежелании платить алименты покинутой супруге. Сегодня Наталья Устюменко, мама девочек, сделала официальное заявление.

«Привет всем! Всем позитива! Мне звонят журналисты, задают вопросы. Честно говоря, отвлекают от работы — реабилитации. Поэтому напишу здесь. Конечно же, никакого ИСКА В СУД на алименты я подавать НЕ БУДУ. Зная меня, об этом было бы несложно догадаться). К @katyagordon я обратилась, чтобы она помогла мне найти консенсус с Сашей мирным путём, подписав соглашение. Катюша, спасибо тебе огромное, что ты и твои юристы без промедления пошли мне навстречу и сделали всё, что было в ваших силах! 🙏 Если Саша захочет помогать Агуше, то будет помогать. Не захочет—дело его совести. Сейчас ему очень повезло встретить близкую по духу и по интересам женщину. Пусть у них всё будет хорошо! А со мной будет самое лучшее напоминание о прожитом вместе времени — мои прекрасные девчонки, которых я родила от любимого мною до беспамятства человека! Ведь счастье именно в этом! Я так чувствую! Всем наши улыбательные лучики», — написала она в Instagram, посвященном процессу реабилитации «особенной» дочери.