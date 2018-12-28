Звезда «Кадетства» Александр Головин отказывается платить алименты экс-подруге и их 8-месячной дочке

Как стало известно порталу Super.ru, на днях экс-танцовщица, гример и диджей Светлана Белогурова обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон в агентство «Гордон и сыновья». Девушка утверждает, что ее экс-возлюбленный Александр Головин отказался помогать ей и их общей 8-месячной дочке Оливии.

«Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Доказать все будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», — рассказала Екатерина корреспондентам издания.