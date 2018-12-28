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Звезда «Кадетства» Александр Головин отказывается платить алименты экс-подруге и их 8-месячной дочке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Головин

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32-летняя диджей и бывшая танцовщица балета Todes Светлана Белогурова рассказала одному из изданий, что ее бывший бойфренд, 29-летний известный актер Александр Головин, не хочет помогать финансово ей и их дочке.

Как стало известно порталу Super.ru, на днях экс-танцовщица, гример и диджей Светлана Белогурова обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон в агентство «Гордон и сыновья». Девушка утверждает, что ее экс-возлюбленный Александр Головин отказался помогать ей и их общей 8-месячной дочке Оливии.

«Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Доказать все будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», — рассказала Екатерина корреспондентам издания.

Головин, известный российским зрителям по ролям в сериале «Кадество» и фильмах «Елки», пока не комментирует происходящее. Напомним, молодой человек никогда не был женат и не замечен в серьезных романах.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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