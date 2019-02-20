Суд обязал мужа Елена Летучей выплачивать алименты, но их сумма показалась бывшей жене смешной

Некоторое время назад Асмик Вайе Рейтор, предыдущая жена бизнесмена Юрия Анашенкова, ставшего мужем Елены Летучей, подала на бывшего в суд. Нерегулярные и небольшие суммы, которые перечисляли супруги, ее не устраивали.

Сегодня суд вынет решение, обязав Юрия выплачивать алименты в размере 13 990 рублей. Женщину эта цифра не устроила.