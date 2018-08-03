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«Человека словно подменили»: певец Данко отказывается платить алименты экс-жене и «особенной» дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Данко

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Известный адвокат Екатерина Гордон, которая защищает интересы экс-супруги 49-летнего певца Данко Натальи Устюменко, заявила, что мужчина не хочет выплачивать алименты.

Недавно всю страну потрясло откровенное признание певца Данко (настоящее имя музыканта — Александр Фадеев) о том, что он ушел из семьи, где у него подрастают две маленькие дочки, у младшей из которых ДЦП. Более того, Данко уже закрутил новый роман с диджеем и моделью Марией Силуяновой.

Экс-супруге певца Наталье Устюменко ничего не оставалось, как подать на развод и обратиться к адвокатам. Ее выбор пал на Екатерину Гордон, которая на днях рассказала журналу StarHit, как обстоят дела в этом процессе: «Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!».

Любопытно, что сразу после появления в Сети неприятных для Данко комментариев мужчина решил опубликовать в своем микроблоге несколько снимков со старшей дочерью Софьей, которые сопроводил теплыми подписями: «Красиво! Папа и Доча это память на всю жизнь», «Лакомимся мороженым», «Крымские каникулы».

Фото и видео: Instagram

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