«Человека словно подменили»: певец Данко отказывается платить алименты экс-жене и «особенной» дочери

Недавно всю страну потрясло откровенное признание певца Данко (настоящее имя музыканта — Александр Фадеев) о том, что он ушел из семьи, где у него подрастают две маленькие дочки, у младшей из которых ДЦП. Более того, Данко уже закрутил новый роман с диджеем и моделью Марией Силуяновой.

Экс-супруге певца Наталье Устюменко ничего не оставалось, как подать на развод и обратиться к адвокатам. Ее выбор пал на Екатерину Гордон, которая на днях рассказала журналу StarHit, как обстоят дела в этом процессе: «Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!».