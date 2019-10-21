Футболист Иван Новосельцев будет платить бывшей жене 20 тысяч рублей алиментов при зарплате в 7 млн

Защитник футбольного клуба «Сочи» 28-летний Иван Новосельцев по решению суда будет платить бывшей жене и новорожденному сыну алименты в размере 20 тысяч рублей. В то время, как его зарплата составляет 7 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Катерина Новосельцева (Кейру) – чемпионка России по баскетболу. Она рассталась с карьерой и зарплатой в миллион рублей ради семьи и рождения ребенка, а теперь, пережив предательство мужа, борется с несправедливостью в судах.