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Футболист Иван Новосельцев будет платить бывшей жене 20 тысяч рублей алиментов при зарплате в 7 млн

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина и Иван Новосельцевы - пока еще вместе

Фото: Instagram

Такое «справедливое» решение принял один из столичных судов.

Защитник футбольного клуба «Сочи» 28-летний Иван Новосельцев по решению суда будет платить бывшей жене и новорожденному сыну алименты в размере 20 тысяч рублей. В то время, как его зарплата составляет 7 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Катерина Новосельцева (Кейру) – чемпионка России по баскетболу. Она рассталась с карьерой и зарплатой в миллион рублей ради семьи и рождения ребенка, а теперь, пережив предательство мужа, борется с несправедливостью в судах.

Екатерина и Иван поженились в 2015 году. В феврале 2019 года стало известно, что спортсменка ждет ребенка. В это же время она пережила предательство мужа: он ушел от нее, переписав совместно нажитое имущество на мать.

Несмотря на такое страшное потрясение, Екатерина не потеряла присутствие духа и искренне радовалась появлению первенца в августе 2019 года. А отец ребенка намерен делать ДНК-тест, чтобы вовсе не платить алименты, даже такие мизерные в сравнении со своей зарплатой.

Катерина с новрожденным сыном

Фото: Instagram

Интересы Катерины в суде представляет известная защитница прав женщин Катерина Гордон и еще несколько адвокатов.

В интервью Новосельцева рассказывала, что родители не привили ее бывшему мужу понятия порядочности и честности, обвинив и экс-свекровь в своей непростой ситуации.

Фото: Instagram

Видео: Первый канал

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