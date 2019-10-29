Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал скандал с алиментами и судами: «Дети всем обеспечены, я их очень люблю»
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Фото: Instagram
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Дмитрий Тарасов подал в суд на свою первую жену Оксану, и сделал он это, якобы в ее день рождения. Сегодня спортсмен решил расставить все точки над i, разъяснив ситуацию.
«Дорогие друзья, и все, кому «небезразлична» моя личная ситуация! Хочу внести ясность раз и навсегда. <…> Во-первых, иск подан был несколькими неделями ранее и никакие дни рождения не учитывались (прошу не брать на себя ответственность и перестать порочить мое имя, указывая на отсутствие попыток решить вопрос мирным путем).
Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине (долг в связи с изменениями размера МРОТ), я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь.
В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате). Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет.
В-четвертых, с решения суда 2011 года прошло почти 9 лет и произошли важные моменты в моей жизни: рождение Миланы и появление в скором времени третьего (ребенка, - прим. ред.), а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие. Но данный факт, также, никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги», — написал Дмитрий в Instagram.
Спортсмен пояснил, что сейчас восстанавливается после травмы «без команды и дохода». «НО повторюсь, даже в этой ситуации, я не отказываюсь от обязательств и никогда этого не делал (сами четко понимаете, что все дети должны быть обеспечены в равных долях, но никак не в ущерб). Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети, которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не только к материальной составляющей», — признался Дмитрий. Он также рассказал, что со своей стороны выполнил все предписания суда, в то время как его экс-супруга не спешит следовать своим обязанностям. «Решением суда установлен порядок общения с моей старшей дочерью. Как думаете, Оксана Борисовна исполнила решение суда так же, как я исполняю свои алиментные обязательства?» — написал Тарасов.
Спортсмен добавил, что ему не дают видеться с дочкой и настраивают ее против отца: «Я понимаю, что у нас престижно выставлять отцов в неприглядном свете, но к счастью, я не имею никакого отношения к этой категории. Не нужно на меня вешать клеймо плохого отца, не зная всей ситуации. Тем более, эта тема не совсем подходит для массового обсуждения».
Фото: Instagram
Дмитрий Тарасов также обеспокоен тем, что мать его дочери выставляет все семейные передряги на всеобщее обозрение и его дочь обсуждают в Сети.
«Инстаграм установлен у каждого второго ребенка, как думаете, ей комфортно в школе, когда все вокруг обсуждают ее отца и мать? Когда она станет старше, я уверен, она проанализирует всю эту ситуацию, и поймет, что это лишь способ самоутвердиться за счет меня и нашей дочери. Ведь у меня замечательная и очень умная дочь! Всем мир!», — закончил пламенную речь спортсмен.
Напомним, у Дмитрия Тарасова, кроме 10-летней Ангелины есть еще малышка Милана, которую ему родила третья жена Анастасия. После Нового года в семье появится еще один ребенок.
А как вы относитесь к подобным разборкам между бывшими супругами, чью сторону принимаете?
Фото и видео: Instagram
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