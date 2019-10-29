Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал скандал с алиментами и судами: «Дети всем обеспечены, я их очень люблю»

«Дорогие друзья, и все, кому «небезразлична» моя личная ситуация! Хочу внести ясность раз и навсегда. <…> Во-первых, иск подан был несколькими неделями ранее и никакие дни рождения не учитывались (прошу не брать на себя ответственность и перестать порочить мое имя, указывая на отсутствие попыток решить вопрос мирным путем).

Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине (долг в связи с изменениями размера МРОТ), я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь.

В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате). Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет.

В-четвертых, с решения суда 2011 года прошло почти 9 лет и произошли важные моменты в моей жизни: рождение Миланы и появление в скором времени третьего (ребенка, - прим. ред.), а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие. Но данный факт, также, никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги», — написал Дмитрий в Instagram.