Звезду фильма «Пес» Никиту Панфилова из-за долгов по алиментам не пустили в самолет

40-летний Никита Панфилов, прославившийся после съемок в фильмах «Пес» и «Мажор», женат в третий раз. У актера с женой Ксенией растет годовалая дочь Автора, а от второго брака у него есть сын Добрыня. Однако, как сообщает «СтарХит», Панфилов не жаждет общаться и помогать ребенку от прошлых отношений.

Первой женой Никиты была актриса Вера Быкова, второй – Лада Панфилова, она и родила актеру сына. Отношения продлились несколько лет, но закончились болезненным разводом. Издание уточняет, что Лада долго не могла прийти в себя.