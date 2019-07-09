Звезду фильма «Пес» Никиту Панфилова из-за долгов по алиментам не пустили в самолет

40-летний Никита Панфилов, прославившийся после съемок в фильмах «Пес» и «Мажор», женат в третий раз. У актера с женой Ксенией растет годовалая дочь Автора, а от второго брака у него есть сын Добрыня. Однако, как сообщает «СтарХит», Панфилов не жаждет общаться и помогать ребенку от прошлых отношений.
Первой женой Никиты была актриса Вера Быкова, второй – Лада Панфилова, она и родила актеру сына. Отношения продлились несколько лет, но закончились болезненным разводом. Издание уточняет, что Лада долго не могла прийти в себя.
После расставания актер оставил брошенной семье дом и машину. Однако, жилье, расположенное в деревне, больше напоминает ветхий сарай – жить там нельзя.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
В интервью Панфилов не раз говорил, что сына любит и готов платить присужденные алименты – 180 тысяч рублей в месяц. Но деле все оказалось не так: алименты ребенку он не платит. Из-за этого его даже не выпустили из-за аэропорта, актер должен был вылетать из Москвы. За долгое время у него накопилась приличная сумма долго.
Фото: Instagram
Источник, близкий к паре, утверждает, что актер не участвует в воспитании Добрыни, а машину, оставленную после развода, забрал эвакуатором. Кроме того, во время встреч с ребенком, актер, якобы, порочил мать сына, а малыш все потом рассказывал. В итоге остаться друзьями не получилось.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram
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