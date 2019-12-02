Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина уехала из Москвы после угроз ей и сыну: «У нее много тайных врагов»

В интервью «Комсомольской правде» Оксана Воеводина рассказала, что неприятности начались еще до того, как родился ее сын Леон.

«Все началось еще до появления моего сына на свет, когда личный помощник бывшего мужа тайно пытался выведать наш адрес у моей подруги. Конечно, мне сразу стало об этом известно. А в день, когда родился Леон вместо цветов и поздравлений, я получила целую стопку документов, в которых говорилось, что если кто-то узнает о рождении моего сына, то мой бывший муж не будет платить алименты ребенку. Разумеется, никакие документы я подписывать не стала», — рассказала Оксана. По совету своего знакомого, имеющего авторитет среди мусульман, Оксана завела страницу в социальной сети и объявила о рождении сына. Сейчас на модель подписаны уже 595 тысяч человек.

«Сразу после этого я увидела сертификат о моем разводе в интернете, и поняла, что мой сын очень мешает Келантану. Чем, мы пока не знаем. А 15 октября на телефон моего отца пришло сообщение, что Леону грозит опасность», — рассказала молодая мать «КП».

На встречу с «доброжелательницей» поехала подруга Оксаны. Во время 40-минутной беседы незнакомка все время повторяла, что Воеводиной нужно быть осторожной.

«Оксана должна хорошо подумать над тем, что она делает. То, что она выступает в СМИ, это неправильно, это обсуждают не только в России и Малайзии, но и в Женеве. У нее сейчас много тайных врагов, поэтому надо забрать иск из суда. Пусть умерит расходы, нужно выиграть время, от этого сейчас зависит жизнь мальчика. Есть люди, которые очень заинтересованы в этом ребенке, он не защищен... У меня есть информация, что ему грозит опасность, и ситуация нагнетается и уже выходит за рамки...», — рассказывала женщина.

Полиция уже проводит проверку по заявлению экс-жены бывшего короля Малайзии, об этом рассказал правозащитник Иван Мельников.