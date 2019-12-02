Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина уехала из Москвы после угроз ей и сыну: «У нее много тайных врагов»
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Фото: Instagram
«Мисс Москва — 2015» — 26-летняя Оксана Воеводина несколько месяцев назад развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Бывший монарх ради свадьбы с иностранкой отрекся от престола, а модель ради мужа приняла ислам. Но их брак продлился меньше года. Теперь бывшие супруги выясняют отношения, а Оксана пытается добиться немалых алиментов.
После громких обвинений с обеих сторон страсти все больше накаляются. Теперь Оксане Воеводиной и ее 6-месячному сыну Леону стали поступать угрозы от неизвестной женщины, сообщает телеграм-канал Mash.
«В процессе беседы женщина неоднократно говорила: "Оксана должна подумать над тем, что она делает... Она должна забрать иск из суда. Жизнь ребенка зависит от ее действий. У нее сейчас очень много-много врагов, причём тайных"», — рассказывала Оксана Воеводина в полиции.
После таких угроз модель покинула с сыном российскую столицу. В Instagram Воеводина опубликовала фотографии из Испании и написала: «Все в жизни имеет цену, кроме здоровья, детей, родителей и свободы». Где на самом деле сейчас находится мать с ребенком, неизвестно.
В интервью «Комсомольской правде» Оксана Воеводина рассказала, что неприятности начались еще до того, как родился ее сын Леон.
«Все началось еще до появления моего сына на свет, когда личный помощник бывшего мужа тайно пытался выведать наш адрес у моей подруги. Конечно, мне сразу стало об этом известно. А в день, когда родился Леон вместо цветов и поздравлений, я получила целую стопку документов, в которых говорилось, что если кто-то узнает о рождении моего сына, то мой бывший муж не будет платить алименты ребенку. Разумеется, никакие документы я подписывать не стала», — рассказала Оксана. По совету своего знакомого, имеющего авторитет среди мусульман, Оксана завела страницу в социальной сети и объявила о рождении сына. Сейчас на модель подписаны уже 595 тысяч человек.
«Сразу после этого я увидела сертификат о моем разводе в интернете, и поняла, что мой сын очень мешает Келантану. Чем, мы пока не знаем. А 15 октября на телефон моего отца пришло сообщение, что Леону грозит опасность», — рассказала молодая мать «КП».
На встречу с «доброжелательницей» поехала подруга Оксаны. Во время 40-минутной беседы незнакомка все время повторяла, что Воеводиной нужно быть осторожной.
«Оксана должна хорошо подумать над тем, что она делает. То, что она выступает в СМИ, это неправильно, это обсуждают не только в России и Малайзии, но и в Женеве. У нее сейчас много тайных врагов, поэтому надо забрать иск из суда. Пусть умерит расходы, нужно выиграть время, от этого сейчас зависит жизнь мальчика. Есть люди, которые очень заинтересованы в этом ребенке, он не защищен... У меня есть информация, что ему грозит опасность, и ситуация нагнетается и уже выходит за рамки...», — рассказывала женщина.
Полиция уже проводит проверку по заявлению экс-жены бывшего короля Малайзии, об этом рассказал правозащитник Иван Мельников.
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Напомним, что Мухаммад V ранее выражал недовольство во поводу того, что Оксана Воеводина много рассказывает о личной жизни. А недавно он заявил, что не собирается платить ей огромные алименты. Оксана требует от него 23 тысячи фунтов стерлингов ежемесячно и по квартире в Москве и Лондоне.
Свадьба бывшего монарха и русской модели состоялась в 2018 году. Но, когда Оксана была на четвертом месяце беременности, муж выставил ее из дома, три раза произнеся слово «развод» (по мусульманским обычаям, - прим. ред.). Оксана до последнего пыталась воззвать к экс-супругу, чтобы он не оставлял сына, но Мухаммад не признает Леона, хотя до этого у 50-летнего экс-монарха наследников не было.
Фото и видео: Instagram
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