Семенович, Слуцкая, Познер и другие знаменитости, честно рассказавшие о своих болезнях и диагнозах
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Анна Семенович
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
Анна Семенович в конце прошлого года рассказала о болезни груди, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга. Певица, которую часто подозревают в маммопластике, подарившей роскошный бюст, неоднократно подчеркивала, что ее красота абсолютно естественна. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» Анна впервые рассказала, что ложилась под нож хирурга для того, чтобы… уменьшить бюст. «Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — призналась певица.
Несколько лет назад Анна перенесла стресс и гормональный сбой, из-за которого поправилась на семь килограммов, что отразилось на размере груди. «Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд», — вспомнила Семенович. Одной из главных причин, по которой певица согласилась на уменьшение груди, стало желание иметь детей: «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну».
Ирина Слуцкая
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Призер олимпийских игр, чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая стала гостьей шоу телеведущей Леры Кудрявцевой. Фигуристка рассказала о самых тяжелых и радостных моментах в жизни и том, как ее жизнь зависит от лекарств. Ирине Слуцкой в 24 года поставили страшный диагноз — васкулит, патологическое воспаление сосудов. «Однажды я проснулась, а у меня на лбу был огромный рог. Он сдулся через 15 минут, но на его месте остался синяк», — вспомнила Ирина. Позже подобные шишки с кровоподтеками стали появляться по всему. «Это было очень страшно. Позже врачи определили, что это васкулит. И лечится он только гормональными препаратами, которые нужно пить всю жизнь», — рассказала спортсменка. Ирина стала принимать гормоны – несколько таблеток в день. Они вызывали ужасный аппетит, что для спортсменки губительно: «Я ограничивала себя во всем, так как моментально поправлялась. Помню, готовила мужу, а у меня от голода слезы текли в сковородку». Ирина очень хотела выступать на соревнованиях, поэтому держала себя в руках, хоть это и давалось очень тяжело.
Лечение гормонами дало побочный эффект – сейчас у Слуцкой хроническая астма: «Она у меня в ремиссии, но иногда дает о себе знать, нужно постоянно принимать лекарства, другого выхода нет, моя жизнь зависит от таблеток». К счастью, всем диагнозам вопреки Ирина в конце прошлого года стала мамой в третий раз.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лере Кудрявцевой срочно прооперировали силиконовую грудь в конце прошлого года. Обо всем случившемся телеведущая откровенно рассказала в Instagram: «1. Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря. 2. 15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики. 4. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на Узи, потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь((( В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень. Девочки — этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую». Позднее Лера показала свои формы после удаления имплантов,
Владимир Познер
Фото: Starface
Знаменитый журналист Владимир Познер признался, что дважды боролся с раком. Впервые диагноз «рак» ему поставили в 1993 году. Тогда в США у него диагностировали опухоль предстательной железы. Врачи немедленно провели операцию. Своевременная терапия и поддержка близких помогли Владимиру Познеру справиться со страшной болезнью. «Ощущение было такое, будто я вошел в кирпичную стену сходу, — вспоминал позже телеведущий. — И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться. Для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают тебе, но ты — главное. Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся».
После выяснилось, что с онкологией Владимир Владимирович сталкивался не раз. И это он подтвердил в интервью «СтарХиту». «Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — сказал он. Владимир Познер регулярно принимает участие в благотворительных акциях в поддержку тяжелобольных. Несколько лет назад Познер стал частью движения «Вместе против рака». «Участие в нем не отличается от моего участия в борьбе с ВИЧ и СПИДом, которыми я не болел. Человек публичный, имеющий определенную репутацию, вызывающий у людей доверие, реально может повлиять на ситуацию. То, что у меня был рак, позволяет мне говорить: "Посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое"», — отмечает телеведущий.
Мирослава Дума
Фото: Global Look Press / imago stock_people
Соосновательница издания о моде Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала в своем Instagram о том, что у нее выявили редкое заболевание легких. «Ранее в этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали 7 месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми месяцами в моей жизни», — призналась Мирослава. — Я прекратила марафонские забеги и поняла, сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю». Дума добавила, что, узнав о болезни ощутила, как будто раньше жила на другой планете и впервые увидела ярко-синее небо и красоту зеленых деревьев: «Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день. Не прошу больше и не пытаюсь бежать дальше».
Мирослава рассказала подписчикам, что последние месяцы были самыми творческими месяцами за все ее 34 года: «Сегодня успех измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Оно измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю». Она также призналась, что за последние два года везде видела знаки, которые будто говорили: «Не сдавайся». Мирослава Дума отметила, что диагноз поставили на ранней стадии болезни, и это дало ей шанс жить. «Однажды, я надеюсь, что смогу рассказать вам все об этом. И самое главное: спасибо всем замечательным людям в моей жизни, я люблю вас всем сердцем и своими легкими», — завершила Мирослава исповедь.
Наталья Сенчукова
Фото: Starface
Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сделали неожиданное заявление в популярном шоу «Секрет на миллион». Супруги признались телеведущей Лере Кудрявцевой, что вот уже несколько лет лечатся от рака кожи. Одним из факторов, спровоцировавших развитие базально-клеточного рака кожи, могла послужить любовь к загару. «Мы же регулярно раз в год проходили обследования, следили за здоровьем, но на солнце не обращали внимания. Наоборот, считали, что это же витамин D, это полезно. Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались», — рассказала Наталья.
Стас Пьеха
Фото: Instagram
Стас Пьеха в прошлом году впервые рассказал о перенесенном им в 34 года инфаркте. Певец не скрывает, что в течение определенного периода времени употреблял запрещенные препараты, более того, артист основал специализированный медицинский центр для помощи алко- и наркозависимым людям. Внук легенды советской эстрады Эдиты Пьехи стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором откровенно рассказал о своей зависимости и инфаркте, который перенес пять лет назад.
Во время очередных гастролей «на фоне употребления медикаментов, алкоголя и всякого-разного» Стас почувствовал себя плохо. Певец поставил себе капельницу, однако лекарство не помогло. После возвращения в Москву артист был госпитализирован в клинику. «Мне было настолько плохо, что я не мог сидеть и лег прямо на пол в самолете.<...>С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — вспомнил Пьеха, — «Я — человек зависимый. Я — наркоман, — Не бывает бывших наркоманов. Бывают зависимые люди, которые выздоравливают и находятся в ремиссии 30 или 50 лет. 11 лет я не употреблял вообще, потом у меня был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков, но, тем не менее довел себя до очередной реанимации и вот через это остановился».
Борис Корчевников
Фото: Eastnews
Прошлой весной в эфир Первого канала вышла серия выпусков передачи «Судьба человека». Ее ведущий Борис Корчевников предстал перед зрителями слегка поправившимся. Поклонники, которые следят за жизнью Бориса, забеспокоились: неужели мужчина снова борется с болезнью? Они оказались правы. «Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой. Все уже позади, я иду на поправку», — цитирует ведущего «Стархит».
О своем здоровье Корчевников говорит неохотно. «Мне поставили диагноз "опухоль мозга". К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам», — рассказывал Корчевников в эфире передачи «Прямой эфир».
Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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