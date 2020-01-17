Семенович, Слуцкая, Познер и другие знаменитости, честно рассказавшие о своих болезнях и диагнозах

Знаменитый журналист Владимир Познер признался, что дважды боролся с раком. Впервые диагноз «рак» ему поставили в 1993 году. Тогда в США у него диагностировали опухоль предстательной железы. Врачи немедленно провели операцию. Своевременная терапия и поддержка близких помогли Владимиру Познеру справиться со страшной болезнью. «Ощущение было такое, будто я вошел в кирпичную стену сходу, — вспоминал позже телеведущий. — И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться. Для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают тебе, но ты — главное. Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся».

После выяснилось, что с онкологией Владимир Владимирович сталкивался не раз. И это он подтвердил в интервью «СтарХиту». «Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — сказал он. Владимир Познер регулярно принимает участие в благотворительных акциях в поддержку тяжелобольных. Несколько лет назад Познер стал частью движения «Вместе против рака». «Участие в нем не отличается от моего участия в борьбе с ВИЧ и СПИДом, которыми я не болел. Человек публичный, имеющий определенную репутацию, вызывающий у людей доверие, реально может повлиять на ситуацию. То, что у меня был рак, позволяет мне говорить: "Посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое"», — отмечает телеведущий.

Мирослава Дума