36-летний Борис Корчевников о причинах лишнего веса: «Я за последние несколько месяцев поправился, потому что лечился»

Этой весной в эфир Первого канала вышла серия выпусков передачи «Судьба человека». Ее ведущий Борис Корчевников предстал перед зрителями слегка поправившимся. Поклонники, которые следят за жизнью Бориса, забеспокоились: неужели мужчина снова борется с болезнью? Они оказались правы.
«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — цитирует ведущего «Стархит».
«Все уже позади, я иду на поправку», — успокоил поклонников Борис.
«Мне поставили диагноз "опухоль мозга". К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам», — рассказывал однажды ведущий.
Желаем здоровья Борису!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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