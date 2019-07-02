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36-летний Борис Корчевников о причинах лишнего веса: «Я за последние несколько месяцев поправился, потому что лечился»

Борис Корчевников успокоил журналистов и поклонников.

Этой весной в эфир Первого канала вышла серия выпусков передачи «Судьба человека». Ее ведущий Борис Корчевников предстал перед зрителями слегка поправившимся. Поклонники, которые следят за жизнью Бориса, забеспокоились: неужели мужчина снова борется с болезнью? Они оказались правы.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — цитирует ведущего «Стархит».

«Все уже позади, я иду на поправку», — успокоил поклонников Борис.

«Мне поставили диагноз "опухоль мозга". К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам», — рассказывал однажды ведущий.

Желаем здоровья Борису!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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