36-летний Борис Корчевников о причинах лишнего веса: «Я за последние несколько месяцев поправился, потому что лечился»

Этой весной в эфир Первого канала вышла серия выпусков передачи «Судьба человека». Ее ведущий Борис Корчевников предстал перед зрителями слегка поправившимся. Поклонники, которые следят за жизнью Бориса, забеспокоились: неужели мужчина снова борется с болезнью? Они оказались правы.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — цитирует ведущего «Стархит».

«Все уже позади, я иду на поправку», — успокоил поклонников Борис.