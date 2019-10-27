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Стас Пьеха впервые рассказал о перенесённом в 34 года инфаркте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стас Пьеха

Фото: Instagram Стаса Пьехи

Певец сделал откровенное признание в эфире шоу «Секрет на миллион».

39-летний Стас Пьеха — один из любимых многими артистов. Певец не скрывает, что в течение определенного периода времени употреблял запрещенные препараты, более того, артист основал специализированный медицинский центр для помощи алко- и наркозависимым людям. Внук легенды советской эстрады Эдиты Пьехи стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором откровенно рассказал о своей зависимости и инфаркте, который перенес пять лет назад.

Во время очередных гастролей «на фоне употребления медикаментов, алкоголя и всякого-разного» Стас почувствовал себя плохо. Певец поставил себе капельницу, однако лекарство не помогло. После возвращения в Москву артист был госпитализирован в клинику. «Мне было настолько плохо, что я не мог сидеть и лег прямо на пол в самолете.<...>С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — вспомнил Пьеха, — «Я — человек зависимый. Я — наркоман, — Не бывает бывших наркоманов. Бывают зависимые люди, которые выздоравливают и находятся в ремиссии 30 или 50 лет. 11 лет я не употреблял вообще, потом у меня был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков, но, тем не менее довел себя до очередной реанимации и вот через это остановился».

Певец откровенно рассказывает о пережитом, подчеркивая, что вытянул счастливый билет: «В 13-14 лет я съел, по-моему, 16 таблеток. Потом я поехал с друзьями, куда — не помню. Помню, как очнулся в реанимации, привязанный ремнями. Потому что я ловил каких-то клопов, как мне сказали. Меня успели «достать» за 15 минут до смерти, успели промыть, вколоть что-то и так далее».

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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