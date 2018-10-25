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Сенчукова с Рыбиным, Грачевский и другие звезды, у которых диагностировали рак кожи

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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

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Как правило, известные люди стараются скрывать от широкой общественности проблемы со здоровьем. Рассказать публично о своих диагнозах они обычно решаются, чтобы журналисты и поклонники перестали донимать их вопросами и подозрениями, а также, чтобы предостеречь от болезней других, на своем примере показав, что может быть опасным для здоровья.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Солист группы «Дюна» и Наталья Сенчукова сделали неожиданное заявление в популярном шоу «Секрет на миллион». Супруги признались телеведущей Лере Кудрявцевой, что вот уже несколько лет лечатся от рака кожи. Одним из факторов, спровоцировавших развитие базально-клеточного рака кожи, могла послужить любовь к загару. «Мы же регулярно раз в год проходили обследования, следили за здоровьем, но на солнце не обращали внимания. Наоборот, считали, что это же витамин D, это полезно. Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались», — рассказала Наталья. В настоящее время Сенчукова и Рыбин полностью сосредоточились на своем здоровье. Они уже прошли 13 сеансов лучевой терапии, однако говорить о выздоровлении еще рано.

Хью Джекман

У звезды фильма «Люди X» Хью Джекмана рак кожи врачи обнаружили в 2013 году. Тогда актер опубликовал в Instagram фото, на котором видно, что его нос заклеен пластырем. На тот момент он уже перенес операцию по удалению раковых образований. О своем заболевании Джекман узнал благодаря бдительности своей супруги Деборры-Ли Фернесс. «Деб сказала, чтобы я проверил пятно на носу. Ребята, она была права! У меня базалиома. Пожалуйста, не следуйте моему плохому примеру. Проверяйтесь вовремя. И пользуйтесь солнцезащитным кремом», — подписал он снимок.

Мелани Гриффит

В конце 2009 года папарацци сфотографировали Мелани Гриффит с огромным синяком под глазом. Выяснилось, что этот след у актрисы остался после удаления раковой опухоли на щеке. В прошлом году Гриффит перенесла еще одну операцию — на этот раз ей удалили базалиому на носу.

Борис Грачевский

Весной режиссер Борис Грачевский сделал откровенное признание в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». «Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода», — рассказал создатель «Ералаша». На сегодняшний день Грачевский уверен, что победил страшную болезнь. Молодая жена и маленькая дочка являются для кинорежиссера стимулом к жизни: «Катя мне всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить».

Джейн Фонда

Джейн Фонде в начале года удалили раковую опухоль с нижней губы. Сначала в Сети появились актрисы, сделанные папарацци, — на них виден странный пластырь на нижней губе и подбородке. Фонда не стала таиться и в тот же вечер во время эфира телепрограммы AOL Build Series сообщила, что врачи обнаружили у нее рак и провели срочную операцию.

Хлои Кардашьян

Два года назад откровенно о своем диагнозе рассказала звезда реалити Хлои Кардашьян. Она написала в своем блоге эссе «Мой страх перед раком кожи»: «Я пишу этот пост с надеждой на то, что мой рассказ сможет стать стимулом для кого-то из вас посетить врача, если вы замечали, что с вашей кожей что-то не так. Я прошла через все это уже несколько раз, и считаю, что мне повезло, что большинство моих родинок оказались доброкачественными. Но одна из них, она была на спине, оказалась раком кожи», Хлои рассказала, что врачи удалили в общей сложности 20 сантиметров ее кожи. «Процедура была по-настоящему болезненной, потому что 20 сантиметров — это очень много. Обычно, конечно, удаляют меньше. Уже несколько лет я просто наблюдаюсь у врача, рецидивов нет, но я хотела бы поделиться с вами своим опытом. Заботьтесь о своем здоровье», — призвала она поклонников.

Юэн Макгрегор

В 2008 году у Юэна Макгрегора диагностировали рак кожи, после чего ему удалили родинки на лице, превратившиеся в злокачественные образования. Макрегору удалось не только победить болезнь, но и изменить свое отношение к жизни: «Когда я услышал о диагнозе, решил в корне изменить свою жизнь. Работа это, конечно, прекрасно, но дом и дети намного важнее. Поэтому я послал работу куда подальше и стал чаще бывать с семьей. Я ничего не делал специально, чтобы победить рак — просто жил, дышал и занимался спортом. Вот и весь рецепт».

Мишель Монаган

Несколько лет назад муж звезды сериала «Настоящий детектив» Мишель Монаган заметил у нее на ноге родинку, которая показалась ему подозрительной. К счастью, он убедил актрису пройти обследование. Врачи диагностировали у Монаган рак кожи, лечение было начато вовремя, и Мишель в итоге удалось победить болезнь.

Брук Шилдс

Брук Шилдс удалось обнаружить болезнь еще была в предраковом состоянии. Вылечившись, актриса, раньше очень любившая загорать, стала призывать всех не только пользоваться солнцезащитными кремами, но и воздерживаться от принятия солнечных ванн. «Вы думаете, что если пользуетесь защитными кремами, то вы вне зоны риска. Но на самом деле вред от загара может проявиться спустя много лет», — предостерегает Шилдс.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, globallookpress, starface

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