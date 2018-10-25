Сенчукова с Рыбиным, Грачевский и другие звезды, у которых диагностировали рак кожи

Два года назад откровенно о своем диагнозе рассказала звезда реалити Хлои Кардашьян. Она написала в своем блоге эссе «Мой страх перед раком кожи»: «Я пишу этот пост с надеждой на то, что мой рассказ сможет стать стимулом для кого-то из вас посетить врача, если вы замечали, что с вашей кожей что-то не так. Я прошла через все это уже несколько раз, и считаю, что мне повезло, что большинство моих родинок оказались доброкачественными. Но одна из них, она была на спине, оказалась раком кожи», Хлои рассказала, что врачи удалили в общей сложности 20 сантиметров ее кожи. «Процедура была по-настоящему болезненной, потому что 20 сантиметров — это очень много. Обычно, конечно, удаляют меньше. Уже несколько лет я просто наблюдаюсь у врача, рецидивов нет, но я хотела бы поделиться с вами своим опытом. Заботьтесь о своем здоровье», — призвала она поклонников.

Юэн Макгрегор