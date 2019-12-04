«Нет, ни за что не сдамся»: 85-летний Владимир Познер признался, что дважды боролся с раком

«Ощущение было такое, будто я вошел в кирпичную стену сходу, — вспоминал позже телеведущий. — И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться. Для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают тебе, но ты — главное. Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся».

После выяснилось, что с онкологией Владимир Владимирович сталкивался не раз. И это он подтвердил в интервью «СтарХиту». «Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — сказал он.