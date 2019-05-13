«Страшные диагнозы»: Ирина Слуцкая уже 16 лет борется с тяжелыми болезнями

Призер олимпийских игр, чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая стала гостьей Леры Кудрявцевой в ток-шоу. Фигуристка рассказала о самых тяжелых и радостных моментах в жизни и том, как ее жизнь зависит от лекарств.

Ирине Слуцкой в 24 года поставили страшный диагноз – васкулит, патологическое воспаление сосудов. «Однажды я проснулась, а у меня на лбу был огромный рог. Он сдулся через 15 минут, но на его месте остался синяк», - вспоминает Ирина. Позже подобные шишки с кровоподтеками стали появляться по всему. «Это было очень страшно. Позже врачи определили, что это васкулит. И лечится он только гормональными препаратами, которые нужно пить всю жизнь», - рассказала спортсменка.