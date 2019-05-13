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«Страшные диагнозы»: Ирина Слуцкая уже 16 лет борется с тяжелыми болезнями

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Слуцкая

Фото: Instagram
Об этом спортсменка откровенно рассказала в программе «Секрет на миллион».

Призер олимпийских игр, чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая стала гостьей Леры Кудрявцевой в ток-шоу. Фигуристка рассказала о самых тяжелых и радостных моментах в жизни и том, как ее жизнь зависит от лекарств.

Ирине Слуцкой в 24 года поставили страшный диагноз – васкулит, патологическое воспаление сосудов. «Однажды я проснулась, а у меня на лбу был огромный рог. Он сдулся через 15 минут, но на его месте остался синяк», - вспоминает Ирина. Позже подобные шишки с кровоподтеками стали появляться по всему. «Это было очень страшно. Позже врачи определили, что это васкулит. И лечится он только гормональными препаратами, которые нужно пить всю жизнь», - рассказала спортсменка.

Ирина стала принимать гормоны – несколько таблеток в день. Они вызывали ужасный аппетит, что для спортсменки губительно. «Я ограничивала себя во всем, так как моментально поправлялась. Помню, готовила мужу, а у меня от голода слезы текли в сковородку», - рассказывает Слуцкая. Ирина очень хотела выступать на соревнованиях, поэтому держала себя в руках, хоть это и давалось очень тяжело.

Лечение гормонами дало побочный эффект – сейчас у 40-летней Слуцкой хроническая астма. «Она у меня в ремиссии, но иногда дает о себе знать, нужно постоянно принимать лекарства, другого выхода нет, моя жизнь зависит от таблеток», - рассказывает спортсменка.

В студии Ирина Слуцкая рассказывала не только о тяжелых моментах, но и о самых счастливых. Ирина впервые показала своего второго мужа, с которым они поженились летом 2018 года. Благословение на брак дал Патриарх Кирилл. Муж Ирины – бизнесмен Алексей Говырин – признался, что жить с ней – настоящее счастье. Знакомы они были давно, но чувства вспыхнули лишь много лет спустя после знакомства. Сейчас супруги живут на два города: в Подмосковье, где у Ирины дом, и во Владимире – на родине Алексея.

Фото: Кадр из программы

Ирина призналась, что после развода ей необходимо было надежное мужское плечо, им и оказался Алексей.

Напомним, что в первом браке с учителем физкультуры Сергеем Михеевым Ирина прожила 17 лет. У пары родились двое детей: в ноябре 2007 года на свет появился сын Артем, а в октябре 2010-го – дочь Варвара. Дети носят разные фамилии: сын – отца, а дочь – матери.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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