Страшным диагнозам вопреки: 40-летняя Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
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Фото: Instagram Ирины Слуцкой
В эту среду, 4 декабря, стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая недавно стала мамой. Об этом спортсменка рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».
«Боялась, поэтому молчала. Но сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело об этом говорить», — пояснила гостья передачи.
Беременность 40-летней спортсменки, которой ранее ставили страшные диагнозы — васкулит и бесплодие — вели три врача. Появившуюся на свет девочку назвали Кирой.
«Похожа она на папу», — улыбнулась звезда.
Отец малышки — Алексей Говырин, с ним Слуцкая сыграла свадьбу летом прошлого года.
О своем диагнозе, который мог поставить крест не только на карьере, но и полноценной жизни звезды фигурного катания, спортсменка подробно рассказывала в эфире шоу «Секрет на миллион». А победив «женский приговор» — бесплодие — Ирина уже дважды становилась мамой. В семье спортсменки растут дочь Варя и сын Артем.
Поздравляем молодую маму!
Фото и видео: instagram
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