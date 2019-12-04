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Страшным диагнозам вопреки: 40-летняя Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

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Слайд, который
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Ирина Слуцкая работает на ТВ

Фото: Instagram Ирины Слуцкой

Легендарная фигуристка Ирина Слуцкая родила девочку.

В эту среду, 4 декабря, стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая недавно стала мамой. Об этом спортсменка рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Боялась, поэтому молчала. Но сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело об этом говорить», — пояснила гостья передачи.

Беременность 40-летней спортсменки, которой ранее ставили страшные диагнозы — васкулит и бесплодие — вели три врача. Появившуюся на свет девочку назвали Кирой.

«Похожа она на папу», — улыбнулась звезда.

Отец малышки — Алексей Говырин, с ним Слуцкая сыграла свадьбу летом прошлого года.

О своем диагнозе, который мог поставить крест не только на карьере, но и полноценной жизни звезды фигурного катания, спортсменка подробно рассказывала в эфире шоу «Секрет на миллион». А победив «женский приговор» — бесплодие — Ирина уже дважды становилась мамой. В семье спортсменки растут дочь Варя и сын Артем.

Поздравляем молодую маму!

Фото и видео: instagram

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