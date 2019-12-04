Страшным диагнозам вопреки: 40-летняя Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

В эту среду, 4 декабря, стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая недавно стала мамой. Об этом спортсменка рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Боялась, поэтому молчала. Но сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело об этом говорить», — пояснила гостья передачи.