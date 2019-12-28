«У меня «поехала форма» одной груди»: Лера Кудрявцева откровенно рассказала о проблемах с силиконовой грудью
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Несколько дней назад поклонники Леры Кудрявцевой были шокированы, узнав, что телеведущая попала на операционный стол из-за разорвавшегося грудного имплантата. Несмотря на определенную интимность данной темы, Лера не стесняется говорить об этом, чтобы предупредить женщин о возможных последствиях маммопластики. Кудрявцева показала фолловерам фото имплантатов и откровенно рассказала свою историю (по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки – прим.ред.): «Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты. Менять придётся в любом случае. Узи не информативно 💯, только МРТ с контрастом».
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости ;((( НО это моя история, у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь! Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! Но сейчас, думаю, настало время говорить и говорить громко!!!!!» — подытожила Лера Кудрявцева.
Редакция Passion.ru желает Лере Кудрявцевой скорейшего восстановления!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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