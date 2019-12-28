«У меня «поехала форма» одной груди»: Лера Кудрявцева откровенно рассказала о проблемах с силиконовой грудью

«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости ;((( НО это моя история, у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь! Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! Но сейчас, думаю, настало время говорить и говорить громко!!!!!» — подытожила Лера Кудрявцева.

Редакция Passion.ru желает Лере Кудрявцевой скорейшего восстановления!