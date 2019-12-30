Лера Кудрявцева показала свои формы после удаления имплантов: «Ананасов у нас нет»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева несколько дней назад попала в операционную с лопнувшим грудным имплантатом. Ей провели сложную, многочасовую операцию, во время которой удалили из груди инородное тело и почистили ткани.
Телеведущая теперь восстанавливается после хирургического вмешательства. В сториз Instagram она показала, как теперь выглядит ее грудь. «Ананасов у нас нет», — иронично отметила она, намекая на размер.
Лера, несмотря на щекотливость проблемы, не стесняясь рассказывает свою историю. Она отметила, что ее организм долгие годы боролся с инородным телом, и из-за этого она чувствовала постоянную усталость. Телеведущая также призвала девушек не повторять ее ошибок, а хирургов попросила рассказывать о всех побочных эффектах операций по увеличению груди, а не только думать о бизнесе.
А вы бы решились на пластику груди?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!