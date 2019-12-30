Лера Кудрявцева показала свои формы после удаления имплантов: «Ананасов у нас нет»

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева несколько дней назад попала в операционную с лопнувшим грудным имплантатом. Ей провели сложную, многочасовую операцию, во время которой удалили из груди инородное тело и почистили ткани.

Телеведущая теперь восстанавливается после хирургического вмешательства. В сториз Instagram она показала, как теперь выглядит ее грудь. «Ананасов у нас нет», — иронично отметила она, намекая на размер.