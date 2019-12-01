Анна Семенович рассказала о болезни груди, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга
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Фото: Instagram Анны Семенович
Анна Семенович — обладательница пышных форм, сводящих с ума большую часть мужского населения России. Певица, которую часто подозревают в маммопластике, подарившей роскошный бюст, неоднократно подчеркивала, что ее красота абсолютно естественна. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» Анна впервые рассказала, что ложилась под нож хирурга для того, чтобы… уменьшить бюст.
«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — призналась певица.
Несколько лет назад Анна перенесла стресс и гормональный сбой, из-за которого поправилась на семь килограммов, что отразилось на размере груди. «Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд», — вспомнила Семенович. Одной из главных причин, по которой певица согласилась на уменьшение груди, стало желание иметь детей: «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну».
При этом, Анна Семенович отметила, что ее возлюбленный знает о ее диагнозе и воспринимает ее не как девушку с экрана, а как женщину с проблемами, страхами и переживаниями.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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