Анна Семенович рассказала о болезни груди, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга

Несколько лет назад Анна перенесла стресс и гормональный сбой, из-за которого поправилась на семь килограммов, что отразилось на размере груди. «Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд», — вспомнила Семенович. Одной из главных причин, по которой певица согласилась на уменьшение груди, стало желание иметь детей: «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну».

При этом, Анна Семенович отметила, что ее возлюбленный знает о ее диагнозе и воспринимает ее не как девушку с экрана, а как женщину с проблемами, страхами и переживаниями.