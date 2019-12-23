48-летней Лере Кудрявцевой срочно прооперировали силиконовую грудь

«1. Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря. 2. 15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики. 4. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на Узи, потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь((( В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень. Девочки — этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы », — объяснила она в следующем посте.

Редакция Passion.ru желает телезвезде скорейшего выздоровления!