Секреты семейного счастья Высоцкой с Кончаловским, Варум с Агутиным и других звездных пар

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже 15 лет, поклонники считают их очень гармоничной парой. «Сегодня особенный день! День Рождения моего счастья. Я очень эгоистично отношусь к этом твоему дню. Я считаю это своим днем- днем рождения моего счастья! Пишу и слезки немножко поддушивают... Ты это прочитаешь, а я тебе еще сто раз скажу... короче! Ты лучший муж на свете. С тобой я абсолютно свободна! Ты не ограничиваешь, не давишь (в любом случае договориться с тобой всегда можно), ты любишь, говоришь мне важные слова для моих ушек, с тобой весело, надежно. Ты подарил мне материнское счастье (опять поддушивают). Ты замечательный папа, я с упоением за Вами наблюдаю (за исключением чрезмерных мультиков и конфет). Ты всегда мне помогаешь и даже в трусах (так давно хотела выставить это фото, сори). Ты необыкновенный, искренний и самый талантливый музыкант и со мной согласится вся страна!!! Ты лучший Бэтмэн на свете и вместе мы спасем этот мир! Вова мой! Я очень Тебя люблю! Будь очень здоров, любимый», — написла недавно Наталья.