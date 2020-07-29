Секреты семейного счастья Высоцкой с Кончаловским, Варум с Агутиным и других звездных пар
Фото: Eastnews
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Фото: Globallookpress / R4924_italyphotopress
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 24 года, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Секретом семейного благополучия знаменитый режиссер поделился в своем блоге. «Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно», — написал он.
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Фото: Starface
Анжелика Варум трогательно и нежно поздравила мужа Леонида Агутина с 52-летием. Она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о семейном счастье. «С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это ни парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья. С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя... Ну ты в курсе», — призналась мужу в чувствах Анжелика.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Starface
Алла Пугачева раскрыла первое правило семейного счастья и показала наглядно его выполнение. «Не смотри НАЛЕВО, смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД», — написала она.
Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Валерия нежно поздравила Пригожина с годовщиной и поделилась секретом семейного счастья с ним: «Сегодня исполнилось 17 лет со Дня нашего знакомства. Как же быстро пролетело время! Спасибо, любимый, за то, что всегда, везде и во всем ты мое надежное плечо. Ты просто лучший. Сколько сплетен и пересудов мы вынесли за столько лет, а наш семейный караван все идет. "Ты пришел, все остальное для меня неважно. Хо-рошо, что ты пришел". Многие спрашивают, как нам при нашей работе удается сохранить не только брак, но и чувства. Отвечаю: нам вместе никогда не скучно, мы много смеемся».
Нюша и Игорь Сивов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Поклонники певицы Нюши не раз отмечали: после встречи с Игорем Сивовым она стала более нежной и женственной, а после рождения дочери — будто расцвела. Наверное, все дело — в работе, которую проделывают супруги над своими отношениями. Недавно Игорь Сивов показал, как занимается йогой с Нюшей, и поделился секретом семейного счастья: «В жизни и в бизнесе мужчина, выбравший путь поддержки и сильного плеча, всегда получает взаимность, любовь и преданность своей половинки, будет окружен вниманием и заботой. Йога — один из способов напомнить об этой основе семейного счастья».
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Фото: Starface
Иван Ургант назвал главную причину семейного счастья с Натальей Кикнадзе и показал редкое фото с ней: «И для меня и для Наташи наш брак является вторым. Что делает его красивым, надежным и, как видно на фото, не лишенным электричества».
Антон и Виктория Макарские
Фото: Instagram Виктории Макарской
Антон и Виктория Макарские счастливы вместе уже почти двадцать лет, а многие поклонники считают эту пару образцом идеальной семьи. В интервью журналу StarHit артисты поделились своими секретами семейного благополучия. Так, Антон уверен, что залог долгих отношений — умение любить: "Надо учиться любить. В правильном понимании этого слова". Одного уважаемого гражданина спросили: "А можно ли измерить любовь?" Он ответил: "Конечно. Она измеряется в литрах… крови. Вот сколько я готов отдать близкому человеку, настолько я его и ценю"».
Александр и Эмма Малинины
Фото: Starface
Александр Малинин уверен, что у мужчины на первом месте должен быть разум, а уже потом чувства, поэтому в отношениях с женщиной нельзя давать волю сантиментам: «Эмма более эмоциональный человек. Особенно тяжело было поначалу: она не могла приспособиться к бешеным условиям моей работы. Возвращается домой уставшая, а у нас гости, которых она впервые видит. Многое ее раздражало, хотя я предупреждал: вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять». Певец утверждает, что не ревнует жену: «У нас были ситуации, когда мои друзья, знакомые пытались за ней ухаживать... Мне нравится, когда на Эмму обращают внимание, но я ей верю и не позволяю себе упрекать ее: что это ты с ним так танцевала? Так улыбалась?.. Эмме дарят цветы, шикарные подарки на день рождения. Что ж мне, по каждому поводу истерики закатывать?».
Иван и Оксана Охлобыстины
Фото: Eastnews
Иван и Оксана Охлобыстны вместе много лет и растят шестерых детей. Оксана рассказала, как им удалось через годы совместной жизни пронести любовь: «Мы практически не расставались. У нас есть закон: мы всегда вместе. Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены». А у Ивана Охлобыстина есть что добавить: «Но есть еще один, главный, момент — моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я все равно ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съемки, хоть куда».
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже 15 лет, поклонники считают их очень гармоничной парой. «Сегодня особенный день! День Рождения моего счастья. Я очень эгоистично отношусь к этом твоему дню. Я считаю это своим днем- днем рождения моего счастья! Пишу и слезки немножко поддушивают... Ты это прочитаешь, а я тебе еще сто раз скажу... короче! Ты лучший муж на свете. С тобой я абсолютно свободна! Ты не ограничиваешь, не давишь (в любом случае договориться с тобой всегда можно), ты любишь, говоришь мне важные слова для моих ушек, с тобой весело, надежно. Ты подарил мне материнское счастье (опять поддушивают). Ты замечательный папа, я с упоением за Вами наблюдаю (за исключением чрезмерных мультиков и конфет). Ты всегда мне помогаешь и даже в трусах (так давно хотела выставить это фото, сори). Ты необыкновенный, искренний и самый талантливый музыкант и со мной согласится вся страна!!! Ты лучший Бэтмэн на свете и вместе мы спасем этот мир! Вова мой! Я очень Тебя люблю! Будь очень здоров, любимый», — написла недавно Наталья.
Фото и видео: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!