Сегодня исполняется 59 лет самому известному отечественному исполнителю романсов.

Александр и Эмма Малинины счастливы вместе уже 27 лет, несмотря на то что этот брак стал для певца третьим по счету. По словам артиста, он до сих пор не может поверить в реальность происходящего. В преддверии дня рождения музыкант дал откровенное интервью газете «Аргументы и факты».

Александр уверен, что у мужчины на первом месте должен быть разум, а уже потом чувства, поэтому в отношениях с женщиной нельзя давать волю сантиментам: «Эмма более эмоциональный человек. Особенно тяжело было поначалу: она не могла приспособиться к бешеным условиям моей работы. Возвращается домой уставшая, а у нас гости, которых она впервые видит. Многое ее раздражало, хотя я предупреждал: вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять». Певец утверждает, что не ревнует жену: «У нас были ситуации, когда мои друзья, знакомые пытались за ней ухаживать... Мне нравится, когда на Эмму обращают внимание, но я ей верю и не позволяю себе упрекать ее: что это ты с ним так танцевала? Так улыбалась?.. Эмме дарят цветы, шикарные подарки на день рождения. Что ж мне, по каждому поводу истерики закатывать?»

Однако Александр категорически заявляет, что не сможет простить измену: «Измены. Физической и духовной одновременно. Если уж — не приведи Господь... Либо она, либо я должны по-настоящему влюбиться». А супруга музыканта рассказала, что не станет мириться с предательством: «Предательства не прощу никому: ни мужу, ни другу, ни подруге. Черного предательства, за спиной. Я человек прямой, и, если что-то не нравится, намекну об этом».

Напомним, у Александра и Эммы Малининых трое детей — Антон от первого брака Эммы и двойняшки Устинья и Фрол, родившиеся в 2000 году. Кроме того, у певца есть двое детей от предыдущих отношений — 36-летний Никита (от первого брака с Инной Курочкиной) и 31-летняя Кира Евдокимова (от брака с Ольгой Зарубиной).

Фото: globallookpress, instagram