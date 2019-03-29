«Лучший муж на свете»: Наталья Подольская рассказала, за что любит Владимира Преснякова

«С тобой я абсолютно свободна! Ты не ограничиваешь, не давишь (в любом случае договориться с тобой всегда можно), ты любишь, говоришь мне важные слова для моих ушек, с тобой весело, надежно. Ты подарил мне материнское счастье (опять поддушивают). Ты замечательный папа, я с упоением за Вами наблюдаю (за исключением чрезмерных мультиков и конфет). Ты всегда мне помогаешь и даже в трусах (так давно хотела выставить это фото, сори). Ты необыкновенный, искренний и самый талантливый музыкант и со мной согласится вся страна!!! Ты лучший Бэтмэн на свете и вместе мы спасем этот мир! Вова мой! Я очень Тебя люблю! Будь очень здоров, любимый», — добавила она.

Владимир и Наталья вместе уже 15 лет, поклонники считают их крайне гармоничной парой. У звезд растет трехлетний Артемия — долгожданный ребенок, которого молодая женщина буквально вымаливала, обивая пороги церквей. Недавно певица призналась: они с мужем активно работают над возможным пополнением.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем исполнения самых смелых планов!