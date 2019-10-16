Иван Охлобыстин о любви к супруге после 24 лет брака: «Я ее до сих пор ревную и везде беру с собой»

В следующем году Иван и Оксана отметят серебряную свадьбу. И на вопрос, что для них самое главное, они в унисон отвечают: «Бог и семья. Все остальное тлен».

Оксана не скрывает, что через годы совместной жизни им с мужем удалось пронести любовь. «Мы практически не расставались. У нас есть закон: мы всегда вместе. Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены», - рассказывает она.

А у Ивана Охлобыстина есть что добавить: «Но есть еще один, главный, момент — моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я все равно ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съемки, хоть куда».