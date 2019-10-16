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Иван Охлобыстин о любви к супруге после 24 лет брака: «Я ее до сих пор ревную и везде беру с собой»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван и Оксана Охлобыстины вместе уже четверть века

Фото: Instagram

Актер уверен, что его жена год от года становится все привлекательней.

В конце октября на канале ТВ-3 выйдет в эфир проект «Охлобыстины», главными героями которого станут члены семьи известного актера. Накануне премьеры Иван и Оксана Охлобыстины рассказали, как решились на такой эксперимент, готовы ли отпускать взрослых детей из дома и как им удалось пронесли любовь сквозь годы.

Счастливый Иван Охлобыстин с женой Оксаной

Открывать всех секретов Иван и Оксана до выхода программы не стали, но признались, что решились стать участниками реалити-шоу не сразу, а съемочную группу пустили не во все уголки своего дома.

«Мы не все делаем красиво, поэтому покажем не все, - рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro Иван Охлобыстин. – Кстати, я был уверен, что дети будут против участия в шоу, но на семейном совете решили, что это может быть прикольно и современно».

Супруги растят шестерых детей: дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну, а также двоих сыновей – Василия и Савву.

Родители признаются, что у них очень тесные отношения: девочки все время шушукаются с отцом, а мама любит обнимать мальчиков. Некоторые из них уже начинают самостоятельную жизнь – выпархивают из гнезда. Иван с Оксаной с трудом отпускают их из-под родительского крыла.

«Я бы навсегда приковал их к себе и никуда не отпускал. Но я понимаю, что им нужно заводить семьи и рожать. Приплод интересует меня в первую очередь», - с юмором отмечает Иван Охлобыстин.

В следующем году Иван и Оксана отметят серебряную свадьбу. И на вопрос, что для них самое главное, они в унисон отвечают: «Бог и семья. Все остальное тлен».

Оксана не скрывает, что через годы совместной жизни им с мужем удалось пронести любовь. «Мы практически не расставались. У нас есть закон: мы всегда вместе. Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены», - рассказывает она.

А у Ивана Охлобыстина есть что добавить: «Но есть еще один, главный, момент — моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я все равно ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съемки, хоть куда».

Фото и видео: Instragram

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