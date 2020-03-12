Валерия нежно поздравила Пригожина с годовщиной и поделилась секретом семейного счастья с ним

«Многие спрашивают, как нам при нашей работе удается сохранить не только брак, но и чувства. Отвечаю: нам вместе никогда не скучно, мы много смеемся», — раскрыла секрет счастливых отношений она.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.