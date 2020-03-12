Валерия нежно поздравила Пригожина с годовщиной и поделилась секретом семейного счастья с ним
«Сегодня исполнилось 17 лет со Дня нашего знакомства. Как же быстро пролетело время! Спасибо, любимый, за то, что всегда, везде и во всем ты мое надежное плечо. Ты просто лучший. Сколько сплетен и пересудов мы вынесли за столько лет, а наш семейный караван все идет. "Ты пришел, все остальное для меня неважно. Хо-рошо, что ты пришел"», — написала Валерия под нежной фотографией с мужем.
«Многие спрашивают, как нам при нашей работе удается сохранить не только брак, но и чувства. Отвечаю: нам вместе никогда не скучно, мы много смеемся», — раскрыла секрет счастливых отношений она.
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