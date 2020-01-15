Игорь Сивов показал, как занимается йогой с Нюшей, и поделился секретом семейного счастья
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Фото: Instagram Игоря Сивова
Поклонники певицы Нюши не раз отмечали: после встречи с Игорем Сивовым она стала более нежной и женственной, а после рождения дочери — будто расцвела. Наверное, все дело — в работе, которую проделывают супруги над своими отношениями.
«В жизни и в бизнесе мужчина, выбравший путь поддержки и сильного плеча, всегда получает взаимность, любовь и преданность своей половинки, будет окружен вниманием и заботой. Йога — один из способов напомнить об этой основе семейного счастья», — написал супруг певицы.
«Фотография получилась просто потрясающая», «Вы такая замечательная пара. Смотреть на вас одно удовольствие», «Вы на все 100% в своей семье поддержка и опора. Мужчина мечты», «Вы самая лучшая пара, я желаю вам ещё большего счастья и удачи», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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