Игорь Сивов показал, как занимается йогой с Нюшей, и поделился секретом семейного счастья

Поклонники певицы Нюши не раз отмечали: после встречи с Игорем Сивовым она стала более нежной и женственной, а после рождения дочери — будто расцвела. Наверное, все дело — в работе, которую проделывают супруги над своими отношениями.

«В жизни и в бизнесе мужчина, выбравший путь поддержки и сильного плеча, всегда получает взаимность, любовь и преданность своей половинки, будет окружен вниманием и заботой. Йога — один из способов напомнить об этой основе семейного счастья», — написал супруг певицы.