Кончаловский поделился рецептом семейного счастья, а Высоцкая показала, как выглядела, когда они встретились

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 24 года, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Секретом семейного благополучия знаменитый режиссер поделился в своем блоге.

«Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно», — написал он.

Его супруга, в свою очередь, опубликовала архивное фото.