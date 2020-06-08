Кончаловский поделился рецептом семейного счастья, а Высоцкая показала, как выглядела, когда они встретились
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 24 года, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Секретом семейного благополучия знаменитый режиссер поделился в своем блоге.
«Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно», — написал он.
Его супруга, в свою очередь, опубликовала архивное фото.
«Первая картинка 8 июня 1996, вторая сегодня», — подписала снимок она.
Известно, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились именно в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Цветы на второй и третьей фотографии — по всей видимости, жест влюбленного до сих пор в свою супругу мужчины.
Фото и видео: Instagram
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