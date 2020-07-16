Анжелика Варум нежно поздравила Леонида Агутина с 52-летием: «С днем рождения, мой!»

«С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит.

В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это ни парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья.

С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя... Ну ты в курсе», — призналась мужу в чувствах Анжелика.

Сам именинник посвятил себе стихотворение собственного сочинения.