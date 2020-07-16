Анжелика Варум нежно поздравила Леонида Агутина с 52-летием: «С днем рождения, мой!»
Фото: Starface
Анжелика Варум трогательно и нежно поздравила мужа Леонида Агутина с 52-летием. Она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о семейном счастье.
«С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье — утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит.
В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это ни парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья.
С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя... Ну ты в курсе», — призналась мужу в чувствах Анжелика.
Сам именинник посвятил себе стихотворение собственного сочинения.
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Никакой стишок не ходит И мотивчик не идёт. Дни Рождения проходят. Этот тоже вот пройдёт. И забудется, стесняясь Занимать надолго трон. Я его отлично знаю. Много раз являлся он. Покомандует немного. Всех рассадит тут и там И под утро на дорогу Выйдет к памятным местам. И всё больше будет наспех (Если будет) приходить - С именинником за счастье Что-то выпить, закусить. Пусть приходит, есть покуда Те, кто ждут и та, кто ждёт Эту милую причуду, Этот день который год. С Днём Рождения меня!😀
Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в июле 2000-го, через три года после начала своего романа. У звездной пары есть 21-летняя дочь Елизавета, которая живет в США. У Леонида от отношений с балериной Марией Воробьевой также есть старшая дочь Полина. Девушка живет во Франции.
Фото и видео: Instagram Леонида Агутина и Анжелики Варум, Starface
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