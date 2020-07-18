Алла Пугачева раскрыла первое правило семейного счастья и показала наглядно его выполнение

«Аллочка, ты супер! Моложе молодых!!!», «Классные девчонки», « Алла Борисовна! Выглядите великолепно!», «Вы как подружки с Кристиной», «Вы как всегда отлично выглядите! Вы наша куколка», «Какие замечательные фото», «Солнечная, позитивная, мудрая, счастливая!», «Как всегда шикарна», «Только вперед», «Отлично выглядите!!!», «За ваши годы вы всегда направо смотрели, ни разу налево», «Умнейшая женщина!» — рассыпаются в комплиментах фолловеры.

Напомним, Алла Пугачева пять раз была замужем. Первым мужем певицы стал цирковой артист Николас Орбакас, которому она родила дочь Кристину. Когда девочке было два года, ее родители расстались. Семейное счастье с режиссером Александром Стефановичем продлилось три года – в 1980 году пара развелась. В 1985 году Алла Борисовна вышла замуж за концертного директора и продюсера Евгения Болдина, однако спустя восемь лет супруги расстались. Уже через год, в 1994 году, Примадонна отправилась под венец с Филиппом Киркоровым. В ноябре 2005 года одна из самых ярких пар отечественной эстрады рассталась. На сегодняшний день Алла Пугачева уже девять состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, которых им подарила суррогатная мать.

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