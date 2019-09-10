Иван Ургант назвал главную причину семейного счастья с Натальей Кикнадзе

«Красивые», «Как модно одеты», «Какая все таки хорошая пара», — комментируют подписчики.

Иван и Наталья — бывшие одноклассники, однако после школы судьба развела их. Сейчас пара воспитывает трех дочерей — Эрику, Нину, Валерию. Несмотря на то, что Эрика родилась в первом браке супруги, мужчина считает ее родной.

«Мне очень нравятся смешливые женщины, умные, честные, заботливые, трезвые... Когда не трезвые — тоже хорошо. Смех чуть увеличивается, а ум — наоборот», — говорил шоумен ранее, отвечая на вопрос об идеальной женщине.