«Надо учиться любить»: Антон и Виктория Макарские раскрыли секрет семейного счастья

Антон и Виктория Макарские счастливы вместе уже почти двадцать лет, а многие поклонники считают эту пару образцом идеальной семьи. В недавнем интервью журналу StarHit артисты поделились своими секретами семейного благополучия. Так, Антон уверен, что залог долгих отношений — умение любить: «Надо учиться любить. В правильном понимании этого слова. Одного уважаемого гражданина спросили: «А можно ли измерить любовь?» Он ответил: «Конечно. Она измеряется в литрах… крови. Вот сколько я готов отдать близкому человеку, настолько я его и ценю»».

У актерской четы двое детей — 8-летняя Маша и 3-летний Ваня. Родители стараются воспитывать детей в строгости, четко следовать определенным правилам: «Например, я уверен, что дети должны знать слово «нет», или что врать непозволительно. Если они честно рассказывают даже о каком-то серьезном проступке, наказания не будет. А вообще, есть ощущение, что не мы их воспитываем, а они нас. Дети – зеркало, в котором мы видим свои недостатки. Какие бы громкие и красивые слова им ни говорили, наследники все равно будут похожи на родителей».